Общество

Елена Малкова
27 Июня, 2017 17:53

В лесных хозяйствах Воронежской области проведено более пяти тысяч рейдов

Лесное хозяйство.
Источник фото: 2r.ru
Воронеж, 27 Июня - DIXINEWS.

В Воронежской области уделяется особое внимание сохранности флоры и фауны, представленной на территории лесов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности, с начала текущего года представители управления лесного хозяйства региона провели более пяти тысяч различных рейдов с целью пресечения нарушений действующего законодательства.

Особое внимание во время рейдов уделяется противопожарной безопасности и санитарному состоянию лесов. Вместе с лесными инспекторами в мероприятиях регулярно принимают участие сотрудники подразделений региональных Главков МЧС и МВД России.

В отношении нарушителей в ходе рейдов составлено 230 протоколов и выдано 525 листков предупреждения.

В своей деятельности лесные инспекторы взаимодействуют с сотрудниками областного департамента природных ресурсов и экологии с целью выявления факторов, угрожающих животным и птицам, признаков браконьерства. В случае их обнаружения информация немедленно передается экологам. Также в течение года представители лесо- и природоохранных структур проводят совместные рейды.

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