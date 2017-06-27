В Волгограде супермаркеты «МАН» и ИП Бочаров обвиняются в налоговых махинациях

Сеть супермаркетов Волгограда «МАН», обязали возместить неоплаченные налоги в размере 130 млн рублей.

Апелляционные суды Волгограда, Казани и Саратова пришли к такому выводу и кроме того назначили компании оплатить штраф в размере более 50 миллионов, сообщает информационное агентство "Волга-Каспий".

В постановлении арбитражного суда кассационной инстанции Казани, решение Федеральной налоговой службы признано законным, а жалобы останутся без формального удовлетворения, об этом сообщил портал V1.ru.

Спор между ООО «МАН» и УФНС возник в результате проведения налоговой проверки. Было установлено, что предприятие уклонялась от налогообложения и занижало свои доходы, заключая с 2009 года фиктивные договоры с бизнесменом Павлом Бочаровым, которому, якобы, было поручено вести продажи в торговых отделах.

Налоговая, учитывая факты, смогла прийти к выводу, что в ООО «МАН» создана схемы по уклонения от налогов, направленная на занижение своих дохода путем заключения формального договора о поручении с ИП Бочаров, который в свою очередь применял специальный режим налогового обложения - единый налог на доход, а следовательно экономия на налогах и отчислениях государству была огромная.

В источнике также отмечается, что закрытие магазинов «МАН» тесно связано с тем, что на их месте открываются новые супермаркеты «Радеж». Они уверены в том, что руководство сетей могло вступить в сговор для дальнейшей экспансии розничных торговых сетей.