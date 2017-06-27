В Москве прошел круглый стол по экономическому сотрудничеству России и Вьетнама

Сегодня в Торгово-промышленной палате РФ пошёл круглый стол на тему «Зона свободной торговли ЕАЭС: новые возможности для предпринимателей России и Вьетнама».

Он был приурочен к визиту в Россию президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга.

Организаторами мероприятия выступили Фонд поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей», Межрегиональная общественная организация поддержки и защиты малого и среднего бизнеса «Деловые люди».

"Наша аудитория делится на представителей евразийского экономического сообщества и непосредственно бизнесменов ведущих дела в наших странах. На данный момент общий товарооборот между Россией и Вьетнамом составляет от 3 до 4 млрд долларов. Согласно задаче Президента России к 2020 году этот показатель должен возрасти до 10 млрд $. Наша задача решить вопрос как мы можем способствовать тому, чтобы приблизиться к этой цифре. Как можно начать зарабатывать в рамках российско-вьетнамских отношений, как создавать предприятия, как вести бизнес в рамках ЕАЭС?", - отметил модератор мероприятия, председатель совета Фонда "Мастерская евразийских идей" Георгий Трофимчук.

В ходе обсуждения участники подняли вопросы развития экономических отношений в сфере инвестиционного, межрегионального, а также информационного сотрудничества. Были рассмотрены практические вопросы стимулирования общего рынка, конкретные шаги по его улучшению.

"Нас интересует создание торговых домов в интересах российских компаний во Вьетнаме. Мы готовы профинансировать наши предприятия, аренду помещений для размещения офисов. И готовы выслушать предложения вьетнамской стороны", - такое предложение поступило от Михаила Мамонова - директора по международному продвижению торговли АО "Российский экспортный центр".

Представители вьетнамской стороны также отметили заинтересованносить в развитии предприятий в России. Однако их волнует вопрос трудового законодательства, в данный момент он представляет сложность. Однако также отметили, что не только отрасли российского ВПК и тяжёлой промышленности могут быть востребованы во Вьетнаме, но российские бренды товаров народного потребления.

"У нас два завода в Подмосковье, строим третий, 3000 человек, 99% рабочих - россияне. Нас интересует промышленный туризм, чтобы показывать инвесторам и бизнесменам, что все реально, а не так как нас пугают по телевизору", - отметил гендиректор ООО "Маревен Фуд Сэньрал" До Суан Хоанг.

Представителями РИСИ были обозначены такие интересные темы, как создание производственных экосистем в Вьетнаме, к примеру фермы по совместному выращиванию риса и креветок и заинтересованность в таком опыте с нашей стороны. Также интересно то, что значительную часть банковской системы Вьетнама составляют криптовалюты, даже прозвучало предложение построить на их основе межгосударственные отношения.

Также были рассмотрены отношения двух стран в гуманитарных отраслях: в медицине, образовании, информационной сфере и СМИ. Обозначено, что осведомленность и информированность о состоянии рынков и технологий, в первую очередь, сможет значительно повысить экономические показатели наших государств.