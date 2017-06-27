Экономика

Алексей Мирный
27 Июня, 2017 15:58

В Москве прошел круглый стол по экономическому сотрудничеству России и Вьетнама

Выступление на мероприятии гендиректора ООО "Маревен Фуд Сэньрал" До Суан Хоанга.
Автор фото: Алексей Мирный
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 27 Июня - DIXINEWS.

Сегодня в Торгово-промышленной палате РФ пошёл круглый стол на тему «Зона свободной торговли ЕАЭС: новые возможности для предпринимателей России и Вьетнама».

Он был приурочен к визиту в Россию президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга.

Организаторами мероприятия выступили Фонд поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей», Межрегиональная общественная организация поддержки и защиты малого и среднего бизнеса «Деловые люди».

"Наша аудитория делится на представителей евразийского экономического сообщества и непосредственно бизнесменов ведущих дела в наших странах. На данный момент общий товарооборот между Россией и Вьетнамом составляет от 3 до 4 млрд долларов. Согласно задаче Президента России к 2020 году этот показатель должен возрасти до 10 млрд $. Наша задача решить вопрос как мы можем способствовать тому, чтобы приблизиться к этой цифре. Как можно начать зарабатывать в рамках российско-вьетнамских отношений, как создавать предприятия, как вести бизнес в рамках ЕАЭС?", - отметил модератор мероприятия, председатель совета Фонда "Мастерская евразийских идей" Георгий Трофимчук.

В ходе обсуждения участники подняли вопросы развития экономических отношений в сфере инвестиционного, межрегионального, а также информационного сотрудничества. Были рассмотрены практические вопросы стимулирования общего рынка, конкретные шаги по его улучшению.

"Нас интересует создание торговых домов в интересах российских компаний во Вьетнаме. Мы готовы профинансировать наши предприятия, аренду помещений для размещения офисов. И готовы выслушать предложения вьетнамской стороны", - такое предложение поступило от Михаила Мамонова - директора по международному продвижению торговли АО "Российский экспортный центр".

Представители вьетнамской стороны также отметили заинтересованносить в развитии предприятий в России. Однако их волнует вопрос трудового законодательства, в данный момент он представляет сложность. Однако также отметили, что не только отрасли российского ВПК и тяжёлой промышленности могут быть востребованы во Вьетнаме, но российские бренды товаров народного потребления.

"У нас два завода в Подмосковье, строим третий, 3000 человек, 99% рабочих - россияне. Нас интересует промышленный туризм, чтобы показывать инвесторам и бизнесменам, что все реально, а не так как нас пугают по телевизору", - отметил гендиректор ООО "Маревен Фуд Сэньрал" До Суан Хоанг.

Представителями РИСИ были обозначены такие интересные темы, как создание производственных экосистем в Вьетнаме, к примеру фермы по совместному выращиванию риса и креветок и заинтересованность в таком опыте с нашей стороны. Также интересно то, что значительную часть банковской системы Вьетнама составляют криптовалюты, даже прозвучало предложение построить на их основе межгосударственные отношения.

Также были рассмотрены отношения двух стран в гуманитарных отраслях: в медицине, образовании, информационной сфере и СМИ. Обозначено, что осведомленность и информированность о состоянии рынков и технологий, в первую очередь, сможет значительно повысить экономические показатели наших государств.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Новосибирская область лидирует среди регионов Сибири по производству товарной рыбы
Главгосэкспертиза рассмотрела проект строительства на территории морского терминала в Пионерском
На Дальнем Востоке может появиться компания для поддержки корейских инвесторов

На закрытом совещании Правительства обсудили преобразование Кучинского полигона
Погода препятствует тушению пожаров в Сибири и на Дальнем востоке
Полигон "Кучино" опечатан Росприроднадзором
Вирус-вымогатель, ранее обрушивший компьютеры силовиков, принялся за энергетиков и нефтянку
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В лесных хозяйствах Воронежской области проведено более пяти тысяч рейдов
Волгоград, 27 Июня, 17:49.
В Волгограде супермаркеты «МАН» и ИП Бочаров обвиняются в налоговых махинациях
Москва, 27 Июня, 15:58.
В Москве прошел круглый стол по экономическому сотрудничеству России и Вьетнама
Новосибирск, 27 Июня, 15:00.
Новосибирская область лидирует среди регионов Сибири по производству товарной рыбы
Санкт-Петербург, 27 Июня, 13:36.
ИКТ-инфраструктурой обеспечены 80 объектов Кубка конфедераций FIFA 2017 года
Пермь, 27 Июня, 12:51.
Реклама услуг КПКГ «Пермский пельменный дом» признана незаконной
Россия, Москва, 27 Июня, 11:24.
Главгосэкспертиза рассмотрела проект строительства на территории морского терминала в Пионерском
Нижний Новгород, 27 Июня, 09:09.
На «Стадионе Нижний Новгород» начали монтировать кровлю
Россия, Москва, 27 Июня, 07:38.
На Дальнем Востоке может появиться компания для поддержки корейских инвесторов
Волгоград, 26 Июня, 18:07.
В Волгоградской области появятся четыре новые метеостанции
Ярославль, 26 Июня, 15:22.
Ярославская таможня приняла участие в ярмарке силовых ведомств «Служу Отечеству - 2017»
Крым, 26 Июня, 14:55.
Главгосэкспертиза одобрила техническое перевооружение насосной станции в Крыму
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт