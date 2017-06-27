Экономика

Елена Малкова
27 Июня, 2017 15:00

Новосибирская область лидирует среди регионов Сибири по производству товарной рыбы

Промышленная добыча рыбы.
Источник фото: Pogoda.nso.ru
Новосибирск, 27 Июня - DIXINEWS.

Около 1 200 тонн выловленной за год рыбы было реализовано на рынках, ярмарках и торговых организациях Новосибирской области.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Информация об актуальных вопросах экологического состояния региона, в том числе о рыбном промысле, опубликована в государственном докладе за 2016 год. Доклад подготовлен департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области.

Как сообщил глава департамента Юрий Марченко, темп роста объема добытой в регионе рыбы по итогам прошлого года составляет 109% к уровню 2015 года.

Стоит отметить, что большую часть добытой промышленным ловом рыбы составили карась, окунь, плотва, сазан.

«В регионе ведется работа по увеличению объемов добытой рыбы – вводятся дополнительные рыбопромысловые участки, принимаются меры по охране водных биологических ресурсов», – отметил руководитель областного департамента.

Объем поддержки рыбной отрасли из регионального бюджета в прошлом году составил 12 млн рублей, в 2017 году на эти цели предусмотрено 20 млн рублей.

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