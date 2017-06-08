ИКТ-инфраструктурой обеспечены 80 объектов Кубка конфедераций FIFA 2017 года

Информационно-коммуникационная (ИКТ) инфраструктура Кубка конфедераций FIFA 2017 года включила в себя более десяти телекоммуникационных сервисов, сообщает пресс-служба Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Всего ИКТ-инфраструктурой охвачено более 80 объектов в четырех городах проведения спортивного турнира: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

В ИКТ-инфраструктуру вошли фиксированная связь, передача вещательного трафика, видеоконференцсвязь, мобильная связь, кабельное телевидение, спутниковая связь, профессиональная цифровая радиосвязь TETRA. Также фиксированной, мобильной, профессиональной и видеоконференцсвязью были обеспечены отели, в которых остановились представители делегации FIFA, тренировочные базы команд, тренировочные площадки, главный и региональные операционные центры, офисы оргкомитета, транспортные депо, аэропорты и вокзалы.

«Такие крупные спортивные мероприятия как Кубок конфедераций можно провести только с развитой и надежно работающей ИКТ-инфраструктурой. Подобных комплексных ИКТ-проектов, с такими высокими требованиями к качеству, с такими географическими нюансами до сих пор в России не реализовывали. Мы старались сделать так, чтобы все участники футбольных соревнований остались довольны и смогли убедиться, что информационные технологии в России находятся на высочайшем уровне», — заявил директор Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Черненко.

Инфраструктура Кубка конфедераций FIFA 2017 года создана совместно с операторами связи, в частности «Мегафон», «Ростелеком», «Теле2», «МТС», «Билайн», а также государственной корпорацией «Ростех».