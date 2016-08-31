Власть

Елена Малкова
27 Июня, 2017 12:51

Реклама услуг КПКГ «Пермский пельменный дом» признана незаконной

Управление УФАС.
Источник фото: dixinews.ru
Пермь, 27 Июня - DIXINEWS.

Как показала антимонопольная проверка, реклама микрофинансовой организации кредитного потребительского кооператива граждан по организации финансовой взаимопомощи «Пермский пельменный дом», размещенная в нескольких печатных изданиях Пермского края, является незаконной.

Об этом ИА «DixiNews» сообщили в пресс-службе УФАС по Пермскому краю.

В одном из изданий в тексте содержалась следующая информация: «Этот кооператив известен тем, что здесь одни из самых высоких процентов в городе. Благодаря этому пайщики могут обеспечить себе достойную жизнь, а также помогать детям и внукам…». Представленные в ходе проверки копии документов не подтвердили гарантии доходности вложений, что является нарушением п.1 ч. 2 ст.28 ФЗ «О рекламе».

В другой рекламе «Пельменного дома» говорилось о привлечении денежных средств во вклады: «Для того, чтобы каждый пермяк в 2017 году стал успешным и гарантированно поправил свое материальное состояние, КПКГ «Пермский пельменный дом» продолжает принимать вклады». Согласно ч.14 ст.28 ФЗ «О рекламе» реклама финансовых услуг, оказываемых лицами без соответствующих разрешений, недопустима.

Пермское УФАС России выдало предписание изданиям и КПКГ «Пермский пельменный дом» устранить нарушения. За неисполнение предписания предусмотрен штраф на юридическое лицо в размере от 300 до 500 тыс. рублей, на должностное лицо в размере от 12 до 20 тыс. рублей.

«Умалчивание важных условий рекламируемой услуги и обещания, никак не подтвержденные документально, приводят к искажению информации и ввведению потребителей в заблуждение, - пояснил и.о. руководителя Управления Александр Плаксин. - Пермское УФАС продолжает работу по выявлению и пресечению случаев распространения ненадлежащей рекламы, касающейся привлечения денежных средств граждан».

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