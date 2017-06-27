Экономика

Елена Малкова
27 Июня, 2017 11:24

Главгосэкспертиза рассмотрела проект строительства на территории морского терминала в Пионерском

Морской терминал «Пионерский».
Источник фото: gge.ru
Россия, Москва, 27 Июня - DIXINEWS.

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России выпустил положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства инженерных сетей и сооружений для нужд международного морского терминала «Пионерский» в Калининградской области.

Об этом ИА «DixiNews» сообщили в пресс-службе ФАУ "Главгосэкспертиза России".

Изучив представленные после доработки материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также выдано положительное заключение по повторной проверке достоверности определения сметной стоимости объекта.

Международный морской терминал в Калининградской области, один из крупнейших инфраструктурных проектов Северо-Западного федерального округа, позволит снять существующие ограничения на заход судов в регион и обеспечит его надежное паромное сообщение с основной территорией России. Планируется, что терминал должен быть готов для приема круизных и грузопассажирских судов к началу Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

Президент Российской Федерации, изучив обращение губернатора Калининградской области о начале реализации проекта по строительству терминала как первого этапа сооружения глубоководного порта, дал поручение Правительству Российской Федерации «рассмотреть и поддержать начало реализации проекта». Во исполнение поручения Правительством внесены изменения в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».

Проект строительства инженерных сетей и сооружений для обеспечения хозяйственно-технологических нужд терминала будет реализован в три этапа, в рамках которых будут проложены нитки водовода, сети бытовой канализации и газопровод высокого давления, который будет снабжать терминал природным газом. Работы будут вестись за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Ранее, в декабре 2016 года, Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в Пионерском.

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