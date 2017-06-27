На «Стадионе Нижний Новгород» начали монтировать кровлю

На «Стадионе Нижний Новгород» приступили к монтажу светопрозрачной кровли. Общая площадь кровли - около 57 000 квадратных метров.

Об этом стало известно во время выездного совещания под руководством губернатора Валерия Шанцева, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Идет монтаж инженерных систем, строители занимаются благоустройством, дорогами. Дел, как я и предполагал, сейчас очень много, потому что финишные мероприятия всегда вроде бы такие понятные, но очень трудоемкие. Мне думается, что еще человек 500 надо сюда добавлять, для того, чтобы качественно и в срок провести все отделочные работы», - заявил губернатор.

«Стройтрансгаз» приступил к устройству кровли стадиона из светопрозрачного поликарбоната высокой прочности. Кровля будет смонтирована над зоной трибун и фойе и защитит зрителей от атмосферных осадков. Кровля будет выполнена в трех цветах – белом, голубом и синем, которые будут чередоваться в шахматном порядке, общая площадь кровли составит около 57 000 м2», – сообщил руководитель строительства «Стадиона Нижний Новгород» Сергей Пичушкин.

По его словам, параллельно на стадионе продолжается устройство футбольного поля - из 36 км труб системы обогрева уложено 5 км, возводится пешеходная эстакада, осуществляются отделочные работы. Стоит отметить, что в строительстве задействовано более 2 100 человек.

«На всех объектах ведется постоянная работа. На Бору уже приняли спортивную базу команд, мы направили в комитет все материалы по пуску и эксплуатацию базы. Сейчас занимаемся тренировочной площадкой около ФОКа Мещерский - сеем газон. Также заканчиваем реконструкцию стадиона «Химик» в Дзержинске, где начнется укладка поля. Да и наш нижегородский «Локомотив» встал на реконструкцию», - сообщил заместитель губернатора Дмитрий Сватковский.

Стоит напомнить, что региональная программа подготовки Нижегородской области к ЧМ-2018 утверждена первой среди регионов-организаторов мирового первенства и является одной из самых масштабных в России. Запланировано строительство порядка 50 объектов. В регионе открылся новый аэропорт, ведутся работы по строительству станции метро «Стрелка» и работы по реконструкции проспекта Молодежный, строятся тренировочные площадки и спортивные базы, гостиницы.

В Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей ЧМ-2018, в том числе 1/4 финала.