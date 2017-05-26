Экономика

Елена Малкова
27 Июня, 2017 07:38

На Дальнем Востоке может появиться компания для поддержки корейских инвесторов

Дальний Восток.
Источник фото: lite.35photo.ru
Россия, Москва, 27 Июня - DIXINEWS.

Минвостокразвития предлагает создать совместную компанию по привлечению корейских инвестиций и поддержке инвесторов из Республики Корея на Дальнем Востоке России.

Об этом заявил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков на XI заседании Российско-Корейского Комитета по Дальнему Востоку и Сибири, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Необходимо развивать институциональную основу инвестиционного сотрудничества. Предлагаю создать совместную компанию по привлечению корейских инвестиций и поддержке корейских инвесторов на Дальнем Востоке России. Мы уже создаем такие компании с нашими партнерами из Китая, Японии. С российской стороны ее учредителем может выступить Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. С корейской стороны наибольший интерес сейчас проявляет Корейское агентство содействия торговле и инвестициям (КОТРА), которое предложило запустить совместную «горячую линию» для корейских компаний, работающих на Дальнем Востоке России. Мы поддерживаем эту инициативу, обязательно ее реализуем. При этом считаем, что необходимо двигаться в сторону создания совместной компании по привлечению и сопровождению корейских инвестиций», – отметил Александр Крутиков.

Замминистра напомнил о том, что в конце апреля этого года корейской стороне был передан портфель инвестиционных проектов в области сельского хозяйства и портовой инфраструктуры для совместной проработки на сумму 7,5 млрд долларов.

«Сегодня Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта ведется активная работа по информированию корейских компаний в этих проектах. Считаю необходимым поддержать эту работу на правительственном уровне», – акцентировал внимание он.

Напомним, как ранее неоднократно подчеркивал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на Дальнем Востоке иностранные инвесторы получают уникальное предложения для инвестирования и развития бизнеса.

«На российском Дальнем Востоке сформированы конкурентоспособные условия инвестирования, и мы наблюдаем востребованность этих условий со стороны российского и иностранного бизнеса. Наша страна заинтересована в приходе качественных инвесторов, готовых строить новые современные предприятия, создавать рабочие места для россиян, платить налоги, соблюдать российское законодательство», – говорил Министр.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
Специалистов для промышленности Дальнего Востока будут готовить в вузе ЕАО
В России появится новая профессия «Управление ТОР»
Статус резидента свободного порта Владивосток получили инвесторы на дальневосточном МедиаСаммите
В этом разделе:
Главгосэкспертиза одобрила техническое перевооружение насосной станции в Крыму
Инвесторы Свободного порта Владивосток запустят импортозамещающее производство опалубочных систем
Более 100 единиц дорожной техники поступило в Пермский край

Юбилей российской нелегальной разведки
Прогулка по Москве: маршруты и открытия "Моей улицы"
Корейцы митингуют против американской ПРО
Смертоносные коктейли: люди пьют, рискуя жизнью
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Дальнем Востоке может появиться компания для поддержки корейских инвесторов
Волгоград, 26 Июня, 18:07.
В Волгоградской области появятся четыре новые метеостанции
Ярославль, 26 Июня, 15:22.
Ярославская таможня приняла участие в ярмарке силовых ведомств «Служу Отечеству - 2017»
Крым, 26 Июня, 14:55.
Главгосэкспертиза одобрила техническое перевооружение насосной станции в Крыму
Россия, Москва, 26 Июня, 11:50.
ФТС и МВД укрепляют взаимодействие в сфере борьбы с незаконным выводом капитала
Красноярск, 26 Июня, 11:30.
В Красноярске стартовал сезон речных прогулок по Енисею
Россия, Москва, 26 Июня, 10:17.
Специалистов для промышленности Дальнего Востока будут готовить в вузе ЕАО
Россия, Москва, 26 Июня, 09:45.
В России появится новая профессия «Управление ТОР»
Екатеринбург, 26 Июня, 08:46.
Екатеринбург вошел топ-5 городов с самым большим количеством иномарок
Владивосток, 26 Июня, 07:48.
Инвесторы Свободного порта Владивосток запустят импортозамещающее производство опалубочных систем
Москва, 25 Июня, 20:33.
Шесть новых технопарков может появиться в Москве до конца года
Москва, 25 Июня, 18:06.
Московский урбанфорум – 2017 станет самым масштабным за свою историю
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт