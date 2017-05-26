На Дальнем Востоке может появиться компания для поддержки корейских инвесторов

Минвостокразвития предлагает создать совместную компанию по привлечению корейских инвестиций и поддержке инвесторов из Республики Корея на Дальнем Востоке России.

Об этом заявил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков на XI заседании Российско-Корейского Комитета по Дальнему Востоку и Сибири, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Необходимо развивать институциональную основу инвестиционного сотрудничества. Предлагаю создать совместную компанию по привлечению корейских инвестиций и поддержке корейских инвесторов на Дальнем Востоке России. Мы уже создаем такие компании с нашими партнерами из Китая, Японии. С российской стороны ее учредителем может выступить Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. С корейской стороны наибольший интерес сейчас проявляет Корейское агентство содействия торговле и инвестициям (КОТРА), которое предложило запустить совместную «горячую линию» для корейских компаний, работающих на Дальнем Востоке России. Мы поддерживаем эту инициативу, обязательно ее реализуем. При этом считаем, что необходимо двигаться в сторону создания совместной компании по привлечению и сопровождению корейских инвестиций», – отметил Александр Крутиков.

Замминистра напомнил о том, что в конце апреля этого года корейской стороне был передан портфель инвестиционных проектов в области сельского хозяйства и портовой инфраструктуры для совместной проработки на сумму 7,5 млрд долларов.

«Сегодня Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта ведется активная работа по информированию корейских компаний в этих проектах. Считаю необходимым поддержать эту работу на правительственном уровне», – акцентировал внимание он.

Напомним, как ранее неоднократно подчеркивал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на Дальнем Востоке иностранные инвесторы получают уникальное предложения для инвестирования и развития бизнеса.

«На российском Дальнем Востоке сформированы конкурентоспособные условия инвестирования, и мы наблюдаем востребованность этих условий со стороны российского и иностранного бизнеса. Наша страна заинтересована в приходе качественных инвесторов, готовых строить новые современные предприятия, создавать рабочие места для россиян, платить налоги, соблюдать российское законодательство», – говорил Министр.