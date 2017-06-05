"БКК" и современные условия рынка

Рынок продуктов питания во всём мире, как и в Российской Федерации, развивается, конечно, не такими динамичными темпами, как к примеру, сфера ИТ, однако здесь всегда предъявляются очень высокие требования к качеству.

Открытое акционерное общество «Булочно-кондитерский комбинат», анализируя показатели спроса и предложения, всегда выбирает перспективную стратегию.

В сфере товаров народного потребления, таких как продукты питания, бытовая химия и товары для дома, а также одежда, еда всегда занимает ключевое место. Этот научно обусловленный факт наглядно демонстрирует Пирамида Маслоу, в которой обозначена градация естественных потребностей человека.

В нашей стране долго бытовало мнение, что продукты всегда в дефиците, их качество и количество всегда недостаточно. Сторонники данных суждений обвиняют то политику государства с плановой системой, то голод и неурожаи, то просто менталитет русского народа, которому всегда нужен запас в прок. Однако, именно такие предприятия как ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» полностью развенчивают эти заблуждения.

Данное предприятие ещё с 1986 года занимается производством хлебобулочной продукции. И всегда, на протяжении всей своей истории, могло вдоволь обеспечивать потребности не только Республики Татарстан, где само расположено, но и соседних регионов. При чём потребности не только в количественном измерении, но и в качественном.

Хлеб всегда остаётся важнейшим стратегическим ресурсом государства и руководство ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» это всегда чётко понимало. В современных условиях рынка продуктов питания, хлебобулочная продукция предприятия остаётся на высоте.