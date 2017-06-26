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Елена Малкова
26 Июня, 2017 18:07
В Волгоградской области появятся четыре новые метеостанции
Волгоград, 26 Июня - DIXINEWS.
На территории области в 2017 году появятся новые метеостанции.
Об этом сообщается на официальном портале Волгоградской области.
Развитие системы мониторинга окружающей среды в регионе рассмотрели в ходе рабочего совещания заместитель губернатора Александр Беляев и заместитель руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков.
Стоит отметить, что своевременное поступление актуальной информации о погоде, состоянии атмосферного воздуха – один из множества факторов, от которого зависит развитие сельского хозяйства.
Сегодня на территории области работают 17 метеостанций. В этом году их станет больше. Четыре новых объекта появятся в Ленинском, Старополтавском, Чернышковском районах и Волжском.
Появление дополнительных автоматических метеорологических станций будет способствовать более продуктивной работе сельхозтоваропроизводителей, развитию системы семеноводства на территории региона, повышению эффективности оценки новых сортов сельхозкультур, их адаптированности к почвенно-климатическим условиям данной местности.
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