Ярославская таможня приняла участие в ярмарке силовых ведомств «Служу Отечеству - 2017»

24 июня в Ярославле на Волжском бульваре должностные лица и работники таможни впервые приняли участие в культурно-зрелищном мероприятии – ярмарке силовых ведомств «Служу Отечеству - 2017».

Организатором мероприятия выступило Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области, сообщает пресс-служба Ярославской таможни.

Ярмарка силовых ведомств Ярославской области проводится в рамках реализации программы патриотического воспитания граждан и молодого поколения и призвана привлечь новых кандидатов на службу в правоохранительные органы, повысить открытость силовых структур региона.

Помимо Ярославской таможни в мероприятии приняли участие сотрудники Центра Специальной Связи и Информации Федеральной Службы Охраны России в Ярославской области, УФСИН России по Ярославской области, ГУ МЧС России по ЯО, УФНС России по ЯО, УМВД России по Ярославской области и других силовых ведомств.

Посещая выставочную экспозицию Ярославской таможни, жители и гости города смогли ознакомиться с некоторыми особенностями её деятельности, понять специфику работы, задать вопросы специалистам. В преддверии летних отпусков гости таможенной экспозиции получили уникальную возможность узнать о правилах пересечения границы, смогли услышать из первоисточника информацию о том, что, как и в каких объемах можно перевозить за пределы России, а что лучше оставить дома.

Об истории таможенного дела в Ярославской области посетителям экспозиции рассказал начальник отделения таможенной статистики Ярославской таможни Александр Шемякин. Жители и гости города смогли не только увидеть копии уникальных таможенных документов, но и ознакомиться с некоторыми предметами интерьера таможенной избы XVIII века. Любой желающий мог почувствовать себя настоящим таможенником, сфотографировавшись на фоне пластиковой фигуры или за рабочим местом таможенного головы.

Начальник отдела оперативно-дежурной службы и таможенной охраны Алексей Гордеев представил на всеобщее обозрение средства защиты сотрудника таможенной охраны: специальную экипировку и учебное оружие, а также продемонстрировал мастер класс по скоростной сборке и разборке автомата Калашникова.

Особый интерес как у взрослых посетителей стенда таможни, так и у детской аудитории, вызвала демонстрация возможностей технических средств таможенного контроля, используемых при досмотре багажа и грузов. В частности, публике была продемонстрирована работа прибора оперативной идентификации древесины «Кедр-М» и портативного рентгенофлуоресцентного анализатора «Метэксперт», который за считанные минуты определяет состав различных металлов и сплавов. Кроме того, гости выставочного стенда таможни смогли получить информацию о вакантных должностях и ознакомиться с порядком поступления на государственную службу в таможенные органы Российской Федерации, а также условиями зачисления абитуриентов в Российскую таможенную академию.

Мероприятие сопровождалось большой концертной программой, в ходе которой со своим творческим подарком выступили неоднократные призеры и победители конкурсов самодеятельного художественного творчества, проводимых в таможенных органах Российской Федерации: Александр Шемякин с авторским стихотворением «Таможенные будни», танцевальная группа «Проспект» и лауреат региональных и Всероссийских конкурсов патриотической песни – ансамбль народной песни Ярославской таможни «ВРАДОСТь».

Открывая экспозицию, начальник Ярославской таможни полковник таможенной службы Василий Ермолин отметил: «Ярмарка силовых ведомств «Служу Отечеству» играет важную роль в деле координации совместных действий силовых структур региона, повышает уровень их взаимодействия, помогает в решении общих целей и задач, стоящих перед нашим государством, а также способствует подрастающему поколению при выборе своей будущей профессии».