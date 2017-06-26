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Елена Малкова
26 Июня, 2017 14:55
Главгосэкспертиза одобрила техническое перевооружение насосной станции в Крыму
Крым, 26 Июня - DIXINEWS.
Главгосэкспертиза России закончила рассмотрение проекта технического перевооружения насосной станции и реконструкции напорных трубопроводов для подачи воды в Станционное водохранилище Республики Крым.
Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки, сообщает пресс-служба ФАУ "Главгосэкспертиза России".
Также эксперты Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости объекта. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.
На территории Крымского полуострова расположено уникальное гидротехническое сооружение – Северо-Крымский канал, основная водная артерия, пересекающая почти весь полуостров. Его заполнение происходит за счет каскада из трех водохранилищ: Фронтового, Зеленоярского и Станционного.
С 1975 года начала функционировать самая мощная в республике насосная станция № 3, которая осуществляет перекачку технической воды из Зеленоярского водохранилища Северо-Крымского канала в Станционное с целью водообеспечения города Керчь и шестнадцати населенных пунктов Ленинского района республики. Общая протяженность напорного трубопровода станции составляет 3005 метров.
Проект, одобренный Главгосэкспертизой России, предусматривает работы по установке дополнительного и замены существующего оборудования в здании насосной станции, санации стального засыпного трубопровода, реконструкции камер и колодцев на трубопроводе, а также по замене трубопроводной арматуры.
Финансирование проекта осуществляется в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».
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