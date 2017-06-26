Промышленность

Алексей Мирный
26 Июня, 2017 12:13

ООО «Химпродмаркет» как стратегически важное предприятие России

Административное здание ООО «Химпродукт».
Источник фото: dixinews.ru
Набережные Челны, 26 Июня - DIXINEWS.

Изготовление специальных реагентов очищающих питьевую воду – это отдельное направление химотрасли, которое очень важно для здоровья любого государства.

ООО «Химпродмаркет» является поставщиком высококачественных реагентов на российском рынке, а её дочернее предприятие ООО «Химпродукт» - изготовителем их.

«Стратегической целью нашей повседневной деятельности является удовлетворение потребностей, путём жесткого и постоянного контроля качества выпускаемой нами продукции», - отмечает Фаиль Шакирзянов - гендиректор ООО «Химпродмаркет».

ООО «Химпродукт» -это новое предприятие, и оно остаётся единственным в Республике Татарстан, которое выпускает специальные реагенты, это - гидроксохлорид алюминия и сульфаты алюминия, которые предназначенны для очистки воды. Компоненты состоят из минерального сырья. Мощности производства завода составляет около 100 000 тонн в год. Из них: кристаллический сульфат алюминия (технически очищенный) – около 50 000 тонн, сульфат алюминия (также технически очищенный, представляющий собой водный раствор) – более 30 000 тонн, гидроксохлорид алюминия или как его сокращенно называют ГОХА – более 20 000 тонн.

Обеспечением контроля сырья, которое используется, а также уже произведённой продукции, на предприятии занимаются квалифицированные специалисты, которые постоянно проходят обучение, сертификацию и плановую переаттестацию.

Все продукты, выпускаемые заводом ООО «Химпродукт» , сертифицированы и имеют необходимые документы, всевозможные экспертные заключения Единой санитарно-эпидемиологической комиссии.

Выпуская такую необходимую продукцию ООО «Химпродмаркет» можно вполне оправданно считать стратегическим, так как водные ресурсы и их качество непосредственным образом влияет на здоровье нации.

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