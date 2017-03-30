ФТС и МВД укрепляют взаимодействие в сфере борьбы с незаконным выводом капитала

В Федеральной таможенной службе состоялась рабочая встреча заместителя руководителя ФТС России Анатолия Серышева и заместителя начальника Следственного департамента МВД России Олега Даньшина по вопросам противодействия незаконному выводу капитала из Российской Федерации и уголовного преследования за преступления в этой сфере.

Об этом ИА «DixiNews» сообщили в пресс-службе ФТС России.

Встреча организована в рамках проводимой Федеральной таможенной службой работы по профилактике и предупреждению нарушений валютного законодательства Российской Федерации, которая осуществляется, в том числе, во взаимодействии с иными органами и организациями.

По итогам встречи достигнуты договоренности об инициативах законодательного характера, позволяющих снизить вероятность совершения правонарушений в этой сфере и повысить возможности органов валютного контроля, к числу которых с апреля 2016 года относится ФТС России. Например, по риск-ориентированному подходу в области валютного контроля, по блокированию проведения валютных операций, по принудительной ликвидации номинальных юридических лиц, по признанию мнимых (притворных) сделок недействительными.

Благодаря предпринятым Федеральной таможенной службой мерам существенно сократились случаи авансовых платежей за рубеж, не обеспеченных встречными поставками товаров. По данным Банка России в 2016 году по сравнению с 2015 годом эта сумма снизилась с 73 до 27 млрд. рублей (в 2,7 раз). Положительная тенденция сохраняется и в текущем году: в первом квартале сумма таких платежей составила 3 млрд. рублей, тогда как годом ранее в среднем за квартал эта сумма составляла около 7 млрд. рублей.

Аналогичная динамика зафиксирована в отношении вывода капитала по притворным внешнеторговым сделкам: в 2016 году его объем сократился с 77 до 25 млрд. рублей, а в 1 квартале текущего года его объем составил 0,28 млрд. рублей.

В части совершенствования правоприменительной практики по расследованию преступлений, предусмотренных статьями 193 и 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, определены перспективные направления взаимодействия ФТС России и МВД России, в том числе по борьбе с организованными группами. В 2016 году в четыре с половиной раза по сравнению с 2014 годом выросло количество раскрытых преступлений, связанных с незаконным выводом из Российской Федерации денежных средств.

Реализация достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшему снижению уровня преступности, связанного с незаконным выводом денежных средств из Российской Федерации.