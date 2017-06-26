Общество

Елена Малкова
26 Июня, 2017 11:30

В Красноярске стартовал сезон речных прогулок по Енисею

Прогулочные рейсы будут проходить на теплоходе «Юнга».
Источник фото: Simsimtravel.ru
Красноярск, 26 Июня - DIXINEWS.

Туристско-информационный центр Красноярска совместно с туркомпанией «Сибирь для Людей» открыл сезон речных прогулок по Енисею.

О начале сезона теплоходных экскурсий сообщили в пресс-службе администрации Красноярска.

Рейсы с экскурсионным обслуживанием будут проходить на теплоходе «Юнга» до 29 сентября. Прогулки по Енисею стартуют от теплохода «Маяк-гостиница», где расположен филиал туристско-информационного центра по ул. Дубровинского 1/2.

Теплоходные маршруты предлагаются в трех вариантах. Например, часовая прогулка (до Четвертого автомобильного моста) стоит 450 рублей; двухчасовая (до острова Сосновый) - 900 рублей; пятичасовая (до г. Дивногорска) - 1800 рублей. Предусмотрена система скидок. Билеты на теплоходные прогулки можно приобрести круглосуточно на стойке службы приема теплохода «Маяк-гостиница». По предварительному согласованию возможна организация экскурсионного обслуживания на английском языке.

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