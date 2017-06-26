Специалистов для промышленности Дальнего Востока будут готовить в вузе ЕАО

В дальневосточных вузах вводятся новые образовательные программы, призванные удовлетворить потребности новой экономики макрорегиона.

Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема Еврейской автономной области получил лицензию Рособрнадзора на подготовку кадров среднего звена по специальности «Обогащение полезных ископаемых», сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Эта работа была проделана при содействии Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке по поручению главы Минвостокразвития Александра Галушки, в соответствии с запросом компании «Петропавловск-Черная Металлургия». Компания реализует в ДФО крупномасштабный инвестиционный проект «Создание горно-металлургического кластера в Приамурье». Теперь кадры для одного из ведущих предприятий региона - Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината - будут готовить в «домашнем» вузе. Ранее кадры для такого крупного инвестиционного проекта, реализуемого в Еврейской автономной и Амурской областях, искали в других регионах.

«В условиях острого дефицита кадров для горнорудной промышленности на Дальнем Востоке, открытие новой специальности в базовом вузе ЕАО - очень важный и своевременный шаг, - отмечает Юрий Макаров, Генеральный директор ООО «Кимкано-Сутарский ГОК», - Мы собираем специалистов везде, где это возможно - внутри страны и из ближнего зарубежья. Участвуем в государственной программе по добровольному переселению соотечественников, ведем работу с вузами в других регионах. Теперь кадры для нашего предприятия можно будет набирать в непосредственной близости от производства. При выходе на полную мощность во второй половине 2017 года штат комбината превысит 1500 человек. Мы заинтересованы в трудоустройстве к нам жителей ЕАО, поскольку снижаем издержки на вахтовый метод работы, а для региона это возможность снизить отток населения и укоренить его в ЕАО».

По словам ректора Приамурского государственного университета Натальи Баженовой, программа была подготовлена и лицензирована в кратчайшие сроки – за два месяца. Первый набор на специальность «Обогащение полезных ископаемых» в единственном вузе ЕАО стартует уже в сентябре.

«Мы выбрали формат дуального образования – все практические занятия будут проходить на предприятии, это повысит не только качество подготовки, но и процент трудоустройства по итогам обучения. Потребность в таких специалистах в регионе высока, раньше работники на ГОК приглашались из других регионов, теперь, когда мы получили лицензию на подготовку техников, через пару лет на предприятии будут работать жители нашей области. Первый набор на обучение новой специальности пройдет уже в сентябре, думаю, что будет конкурс», - отметила Наталья Баженова.

Содействуя получению новой лицензии для вуза, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проанализировало инвестиционные проекты и потребности дальневосточных предприятий в специалистах в сфере горнодобывающей промышленности. Генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков отметил, планируется также рассмотреть вопрос создания специальности «инженер» на базе Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске.

«Введение новой специальности – это ответ на существующую на рынке потребность. Сегодня мы видим растущий спрос на подготовку специалистов рабочих и инженерных специальностей во всех регионах Дальнего Востока для предприятий аграрного сектора, нефтегазохимического комплекса, обрабатывающей промышленности. Работа, которую мы проделали непосредственно с вузом и компанией, представляет собой успешный кейс. Рассчитываем, что эта практика будет дальше распространяться. Мы продолжим эту работу и совместно с Worldskills, и учебными заведениями Дальнего Востока с тем, чтобы выпускники приобретали практические и востребованные рынком труда навыки. Наша задача в том, чтобы жители Дальнего Востока, в том числе новые, нашли возможность для карьерного развития на предприятиях макрорегиона», - подчеркнул руководитель Агентства.

Отметим, ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка неоднократно заявлял о том, что, привлекая кадры на новые предприятия, создаваемые сегодня на Дальнем Востоке, приоритет необходимо отдавать местным жителям.

«На первом месте – местные кадры. Это удобно и работодателю, и дальневосточникам. Но в случае, если местных работников недостаточно, или же существует запрос на такие специальности, которых в регионах просто нет – тогда нужно искать и привозить», – отмечал Министр.