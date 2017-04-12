Общество

Елена Малкова
26 Июня, 2017 09:45

В России появится новая профессия «Управление ТОР»

Дальний Восток России.
Источник фото: dixinews.ru
Россия, Москва, 26 Июня - DIXINEWS.

В вузах страны появится специальность «Управление предприятиями территорий опережающего развития», сообщает пресс-служба Минвостокразвития со ссылкой на Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Как сообщает источник, Государственный университет управления (Москва) и Дальневосточный федеральный университет (Владивосток) разработали соответствующую программу.

В настоящее время в дальневосточном регионе работают 11 предприятий в рамках 17-ти территорий опережающего развития, помимо этого еще 34 проекта строятся. Всего инвесторами направлено почти 300 заявок. Как подчеркнули в АРЧК ДВ, на эти проекты через несколько лет потребуется более 45 тысяч специалистов.

«К 2020 году в Дальневосточном округе будет создано 80 тысяч новых рабочих мест, более 45 тысяч из них – в рамках ТОР. Приоритетным инвестпроектам нужны кадры нового уровня компетенций, высококвалифицированные менеджеры международного уровня, способные эффективно применять уникальные, инновационные методы при разработке функциональных стратегий управления в условиях высокой конкуренции и динамично изменяющейся экономической среды. Готовить такие кадры будут по специальной программе, разработанной нами совместно с Государственным университетом управления и ДВФУ», - отметил генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков.

Программа подготовки бакалавров направлена на подготовку менеджеров для организации и развития деятельности предприятий в рамках ТОР. Стоит отметить, что набор на специальность «Управление предприятиями ТОР» уже начался в рамках приемной кампании Государственного университета управления. В образовательном процессе будут участвовать представители институтов развития Дальнего Востока. Также в программу подготовки бакалавров «Управление предприятиями ТОР» включен курс об особенностях регионального развития. Кроме того, планируется, что студенты будут проходить практику на предприятиях ТОР, с возможным трудоустройством в последующем.

В будущем также планируется развитие механизма целевого обучения студентов с 3-4 курса для компаний Дальнего Востока. Как подчеркнули в АРЧК ДВ, эта программа обеспечит ключевых работодателей ДФО молодыми высококвалифицированными кадрами.

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