Екатеринбург вошел топ-5 городов с самым большим количеством иномарок

Екатеринбург вошел в пятерку городов России с самой большой долей автомобилей иностранного производства, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на агентство «Автостат».

Исследование парка легковых автомобилей в России по состоянию на 1 января 2017 года охватило города с населением свыше одного миллиона жителей.

Как подчеркнули в агентстве, данное исследование позволило определить количество иномарок и установить их долю в парках крупнейших российских городов.

В уральской столице зарегистрировано 446,5 тысячи автомобилей, из них 327,2 тысячи — иномарки. Таким образом, доля машин иностранного производства составляет 73,3 процента. Этот показатель в Москве равен 80,2 %, в Санкт-Петербурге 79,6 % и в Новосибирске 77,7 %.

Исследователи подчеркивают, что большая доля автомобилей зарубежного производства в городе «обусловлена более высоким уровнем жизни, чем в целом по России».