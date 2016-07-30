Инвесторы Свободного порта Владивосток запустят импортозамещающее производство опалубочных систем

Два новых инвестиционных проекта будут реализованы в свободном порту Владивосток. Инвесторы запустят производства опалубочных систем в Приморском крае.

Соответствующие соглашения подписала Корпорация развития Дальнего Востока с резидентами на прошедшей неделе. Общий объем капиталовложений составит 83 млн рублей, будет создано около 40 рабочих мест, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Производственная компания «СтройДом» планирует применить преференции резидента СПВ и наладить во Владивостоке производство опалубочных систем из комплектующих российского производства.

«Сегодня в регионе ведется активное строительство жилой и коммерческой недвижимости, возводятся объекты инфраструктуры. Опалубочное оборудование имеет широкое применение в строительстве. Отмечу, при этом, на Дальнем Востоке отсутствует собственное производство данного вида строительного оборудования. Вопрос импортозамещения в данном сегменте строительного оборудования, несомненно, актуален на сегодняшний день», - говорит директор «Производственной компании «СтройДом» Андрей Аргутян .

В свою очередь, компания СП «РосКор» запустит производство мелкощитовой опалубки в городе Артем.

По словам директора компании «РосКор» Виктора Львова, в настоящее время производство мелкощитовой опалубки в регионе не осуществляется. «Производство данного вида продукции работает только в центральной части России. В связи с достаточно высокими транспортными расходами их конкурентоспособность на Дальнем Востоке существенно снижается. Мы реализуем проект совместно с южно-корейской компанией HANJU Euro Form. Запустить производство планируем в 2018 году, сейчас ведутся подготовительные работы. В планах построить географию продаж не только в Приморском и Хабаровском краях, но и выйти на экспорт в Китай и Южную Корею», - отмечает он.

С момента реализации федерального закона о свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 219 соглашений с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 297 млрд рублей и перспективой создать более 27 тысяч рабочих мест.

Инвестиционные проекты на 4 млрд рублей привлечены в ТОР и СПВ

За прошедшую неделю, с 19 по 23 июня текущего года, Корпорация развития Дальнего Востока, как управляющая компания территориями опережающего развития и свободным портом Владивосток, приняла на рассмотрение 17 заявок о реализации инвестиционных проектов в ТОР и СПВ с общим объемом капиталовложений более 4,3 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать около 700 рабочих мест.

На территориях опережающего развития инвесторы намеренны запустить проекты с общим объемом инвестиций более 4 млрд рублей.

В ТОР «Камчатка» планируется реализовать такие проекты, как создание бальнеологического курорта, строительство современных рыбоперерабатывающих заводов с холодильными комплексами, а также комбинат по переработке и утилизации ТБО.

В ТОР «Беринговский» будет организовано производство алюминиевых лодок и открыт цех вяления рыбы.

Проект по строительству кафе планирует реализовать инвестор в ТОР «Хабаровск».

Для реализации проектов в свободном порту Владивосток подано 9 заявок с объемом инвестиций 299 млрд рублей. Инвесторы намеренны использовать преференции особого экономического режима и реализовать инвестиционные проекты в сфере производства натуральных соков, сухих фруктово-ягодных смесей из местного сырья, создать туристические комплексы и спортивно-развлекательные клубы, открыть производство модульных домов, построить газонаполнительные станции сжиженных газов и технические комплексы по обслуживанию автомобилей.

С момента реализации федерального закона о свободном порте Владивосток и территориях опережающего развития в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 672 заявки с общим объемом инвестиций более 1,8 трлн рублей и перспективой создать более 80 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами ТОР и СПВ на Дальнем Востоке являются 355 компаний с намерением реализовать проекты с объемом капиталовложений более 784 млрд рублей, планируется создать более 54 тысячи рабочих мест.