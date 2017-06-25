Московский урбанфорум – 2017 станет самым масштабным за свою историю

15 тысяч участников деловой программы и порядка 30 тысяч посетителей ожидается на Московском урбанистическом форуме (МУФ), который пройдет в июле.

Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

«В этом году крупнейший международный конгресс в области урбанистики состоится в Москве уже в седьмой раз и будет посвящен вызовам развития глобальных мегаполисов. Тема форума звучит так: «Эпоха агломераций. Новая карта мира». Форум объединит сразу несколько форматов: деловую программу, городской фестиваль, экспериментальные лаборатории и крупнейшую в России девелоперскую выставку», – рассказал М. Хуснуллин в интервью газете «Вечерняя Москва».

По его словам, официальное исследование МУФ будет посвящено анализу агломерационных процессов в мировой и российской экономиках на примере моделей управления такими глобальными мегаполисами, как Токио, Сеул, Нью-Йорк, Лондон, Пекин, Шанхай и Буэнос-Айрес.

«На форум съедутся представители 40 стран, 400 спикеров, свыше 150 из которых – международные эксперты. Таким образом, в этом году форум может стать самым масштабным за всю свою семилетнюю историю», – почеркнул глава Стройкомплекса.