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Алексей Мирный
25 Июня, 2017 20:33
Шесть новых технопарков может появиться в Москве до конца года
Москва, 25 Июня - DIXINEWS.
В Москве может появиться до шести новых технопарков до конца 2017 года.
Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Владимир Дождев.
«Заявки принимаются нами на постоянной основе. Существует специальная межведомственная комиссия в Правительстве Москвы, которая эти заявки рассматривает. Работа по предоставлению статуса технопарка не останавливается. В самое ближайшее время планируем вынести на рассмотрение этой комиссии еще две заявки от частных технопарков. До конца года, думаю, заявок с положительным решением может быть в районе пяти-шести», – сказал ВДождев.
По его словам, на данный момент в столице 30 технопарков.
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