Шесть новых технопарков может появиться в Москве до конца года

В Москве может появиться до шести новых технопарков до конца 2017 года.

Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Владимир Дождев.

«Заявки принимаются нами на постоянной основе. Существует специальная межведомственная комиссия в Правительстве Москвы, которая эти заявки рассматривает. Работа по предоставлению статуса технопарка не останавливается. В самое ближайшее время планируем вынести на рассмотрение этой комиссии еще две заявки от частных технопарков. До конца года, думаю, заявок с положительным решением может быть в районе пяти-шести», – сказал ВДождев.

По его словам, на данный момент в столице 30 технопарков.