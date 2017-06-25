Общество

Алексей Мирный
25 Июня, 2017 20:33

Шесть новых технопарков может появиться в Москве до конца года

Проект нового технопарка в Москве.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 25 Июня - DIXINEWS.

В Москве может появиться до шести новых технопарков до конца 2017 года.

Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Владимир Дождев.

«Заявки принимаются нами на постоянной основе. Существует специальная межведомственная комиссия в Правительстве Москвы, которая эти заявки рассматривает. Работа по предоставлению статуса технопарка не останавливается. В самое ближайшее время планируем вынести на рассмотрение этой комиссии еще две заявки от частных технопарков. До конца года, думаю, заявок с положительным решением может быть в районе пяти-шести», – сказал ВДождев.

По его словам, на данный момент в столице 30 технопарков.

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