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Алексей Мирный
25 Июня, 2017 16:18
В Казани сборная России проиграла Мексике вылетев из Кубка конфедераций
Казань, 25 Июня - DIXINEWS.
Сборная России проиграла Мексике в заключительном туре группового этапа Кубка конфедераций.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу мексиканцев. Таким образом, российские футболисты не смогли выйти в полуфинал турнира.
Встреча проходила на стадионе «Казань Арена». Счет в матче открыла сборная России. На 25-й минуте гол забил Александр Самедов. Но уже через пять минут футболисты сборной Мексики сумели отыграться. Мяч реализовал Нестор Араухо. А во втором тайме на 52-й минуте победный гол забил мексиканец Ирвинг Лосано.
Отметим, что на 68-й минуте футболист сборной России Юрий Жирков получил красную карточку, после того, как задел локтем футболиста сборной Мексики. В результате, российская команда играла вдесятером против мексиканцев.
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