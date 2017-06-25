В Казани сборная России проиграла Мексике вылетев из Кубка конфедераций

Сборная России проиграла Мексике в заключительном туре группового этапа Кубка конфедераций.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу мексиканцев. Таким образом, российские футболисты не смогли выйти в полуфинал турнира.

Встреча проходила на стадионе «Казань Арена». Счет в матче открыла сборная России. На 25-й минуте гол забил Александр Самедов. Но уже через пять минут футболисты сборной Мексики сумели отыграться. Мяч реализовал Нестор Араухо. А во втором тайме на 52-й минуте победный гол забил мексиканец Ирвинг Лосано.

Отметим, что на 68-й минуте футболист сборной России Юрий Жирков получил красную карточку, после того, как задел локтем футболиста сборной Мексики. В результате, российская команда играла вдесятером против мексиканцев.