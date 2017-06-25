Спорт

Алексей Мирный
25 Июня, 2017 16:18

В Казани сборная России проиграла Мексике вылетев из Кубка конфедераций

Матч Россия - Мексика.
Источник фото: iz.ru
Казань, 25 Июня - DIXINEWS.

Сборная России проиграла Мексике в заключительном туре группового этапа Кубка конфедераций.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу мексиканцев. Таким образом, российские футболисты не смогли выйти в полуфинал турнира.

Встреча проходила на стадионе «Казань Арена». Счет в матче открыла сборная России. На 25-й минуте гол забил Александр Самедов. Но уже через пять минут футболисты сборной Мексики сумели отыграться. Мяч реализовал Нестор Араухо. А во втором тайме на 52-й минуте победный гол забил мексиканец Ирвинг Лосано.

Отметим, что на 68-й минуте футболист сборной России Юрий Жирков получил красную карточку, после того, как задел локтем футболиста сборной Мексики. В результате, российская команда играла вдесятером против мексиканцев.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
Самаре необходимо 2,3 млрд рублей для подготовки к ЧМ-2018
Знаменитый украинский футболист Марко Девич ушел из футбольного клуба «Ростов»
Мисс России из Екатеринбурга открыла Кубок Конфедераций
В этом разделе:
Нижегородка Ольга Кулькова завоевала «серебро» турнира в Сербии
Донская пловчиха Юлия Ефимова заняла призовое место на соревнованиях во Франции
Питерские спортсмены отправились в Индию на чемпионат мира по скалолазанию

Сюрпризы дня летнего солнцестояния: синоптики обещают России природные катаклизмы
Мать, пытавшаяся продать дочь в сексуальное рабство, не раскаивается в колонии
Повторная экспертиза: в крови сбитого машиной мальчика оказалась смертельная доза алкоголя
Космос, газ, атом и даже футбол: президенты России и Бразилии договорились о сотрудничестве
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Московский урбанфорум – 2017 станет самым масштабным за свою историю
Казань, 25 Июня, 16:18.
В Казани сборная России проиграла Мексике вылетев из Кубка конфедераций
Ростов-на-Дону , 25 Июня, 14:01.
В Ростовской области прошло редкое и опасное природное явление
Воронеж, 24 Июня, 20:09.
В лютеранскую церковь Воронежа подбросили муляж бомбы
Волгоград, 24 Июня, 16:17.
На 13 улицах Волгограда к ЧМ-2018 фасады очистят от рекламы
Самара, 24 Июня, 14:09.
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель с самарским двигателем
Нижний Новгород, 24 Июня, 12:31.
Нижегородка Ольга Кулькова завоевала «серебро» турнира в Сербии
Санкт-Петербург, 24 Июня, 11:15.
Под Питером местные жители собственноручно построили мост
Новосибирск, 23 Июня, 22:11.
Программу ремонта дорог частного сектора начали в Новосибирске
Пермь, 23 Июня, 21:12.
Более 100 единиц дорожной техники поступило в Пермский край
Красноярск, 23 Июня, 20:07.
Более 500 тысяч жителей Красноярского края получили гранты на социальные проекты
Казань, 23 Июня, 18:05.
Федосеевскую набережную Казани отдадут в аренду на 49 лет
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт