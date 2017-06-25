В Ростовской области прошло редкое и опасное природное явление

Редкое и опасное природное явление удалось снять на видео жителю Таганрога Артёму Кобилинскому.

По его словам, стихия разбушевалась ранним утром 24 июня.

«Смерч был сегодня примерно в 5:30 утра над миусским лиманом. Снято в Дарагановке, смерч был ближе к Носово. Таганрог не пострадал», – написал Артём Кобилинский.

Напомним, около года назад в результате смерча в хуторе Ильинка пострадало два человека