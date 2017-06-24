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Алексей Мирный
24 Июня, 2017 20:09

В лютеранскую церковь Воронежа подбросили муляж бомбы

Кирха лютеранская.
Источник фото: voronezh.livejournal.com
Воронеж, 24 Июня - DIXINEWS.

В Воронеже на перекресток улиц Карла Маркса и Никитинской приехали спецслужбы.

Оказалось, что их вызвали из-за подозрительно свертка, оставленного около лютеранской кирхи.

Черный сверток, перемотанный веревкой был похож на взрывное устройство. Поэтому на место вызвали полицию. Подозрительный предмет сначала проверил кинолог со служебной овчаркой.

«Спецслужбы проверили сверток и убедились, что это муляж», — написал на своей странице в соцсети Епископ Южного Церковного округа Евангелическо-лютеранской церкви Аугсбургского вероисповедания России Анатолий Малахов. Представители церкви предполагают, что муляжом бомбы их пытались запугать, чтобы они не судились за имущество.

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