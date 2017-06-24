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Алексей Мирный
24 Июня, 2017 16:17
На 13 улицах Волгограда к ЧМ-2018 фасады очистят от рекламы
Волгоград, 24 Июня - DIXINEWS.
В Волгограде приведут в порядок, благоустроят и очистят от рекламы 13 улиц, по которым будут проходить маршруты клиентских групп FIFA.
Как сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда, марафет к началу ЧМ-2018 планируется навести на основных улицах города.
«Фасады домов на этих улицах планируется отмыть от грязи и пыли и очистить от рекламы. Единственным разрешенным видом рекламы на центральных улицах Волгограда, попавших в маршрут для клиентских групп FIFA, станут объемные буквы на фасадах домов», – сообщили в ведомстве.
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