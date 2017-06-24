На 13 улицах Волгограда к ЧМ-2018 фасады очистят от рекламы

В Волгограде приведут в порядок, благоустроят и очистят от рекламы 13 улиц, по которым будут проходить маршруты клиентских групп FIFA.

Как сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда, марафет к началу ЧМ-2018 планируется навести на основных улицах города.

«Фасады домов на этих улицах планируется отмыть от грязи и пыли и очистить от рекламы. Единственным разрешенным видом рекламы на центральных улицах Волгограда, попавших в маршрут для клиентских групп FIFA, станут объемные буквы на фасадах домов», – сообщили в ведомстве.