Общество

Алексей Мирный
24 Июня, 2017 16:17

На 13 улицах Волгограда к ЧМ-2018 фасады очистят от рекламы

Архитектурные планы Волгограда.
Источник фото: Комитет градостроительства и архитектуры администрации Волгограда
Волгоград, 24 Июня - DIXINEWS.

В Волгограде приведут в порядок, благоустроят и очистят от рекламы 13 улиц, по которым будут проходить маршруты клиентских групп FIFA.

Как сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда, марафет к началу ЧМ-2018 планируется навести на основных улицах города.

«Фасады домов на этих улицах планируется отмыть от грязи и пыли и очистить от рекламы. Единственным разрешенным видом рекламы на центральных улицах Волгограда, попавших в маршрут для клиентских групп FIFA, станут объемные буквы на фасадах домов», – сообщили в ведомстве.

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