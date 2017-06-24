С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель с самарским двигателем

В пятницу с космодрома Плесецк стартовала самарская ракета-носитель легкого класса «Союз-2-1в».

Этот пуск стал третьим для ракеты-носителя легкого класса, оснащенного силовой установкой НК-33А.

Этот агрегат известен как двигатель, созданный конструктором Николаем Кузнецовым для лунного космического проекта Н1. Жидкостный ракетный двигатель НК-33А является модификацией базового двигателя НК-33 – первого в мире своего класса, выполненного по замкнутой схеме, работающего на компонентах кислород-керосин, имеющего многоразовый запуск и многократное применение.

«Мы проводили испытания для подтверждения работоспособности на современных марках топлива, стойкости к загрязнениям, ускоренные климатические испытания для продления гарантийного срока использования. В процессе работ по адаптации НК-33А для российского проекта в двигателе заменили кабельный план, несколько датчиков и узлов, увеличен полетный ресурс, изменили профиль полета», – пояснил главный конструктор инженерного центра ПАО «Кузнецов» Валерий Данильченко.