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Алексей Мирный
24 Июня, 2017 14:09
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель с самарским двигателем
Самара, 24 Июня - DIXINEWS.
В пятницу с космодрома Плесецк стартовала самарская ракета-носитель легкого класса «Союз-2-1в».
Этот пуск стал третьим для ракеты-носителя легкого класса, оснащенного силовой установкой НК-33А.
Этот агрегат известен как двигатель, созданный конструктором Николаем Кузнецовым для лунного космического проекта Н1. Жидкостный ракетный двигатель НК-33А является модификацией базового двигателя НК-33 – первого в мире своего класса, выполненного по замкнутой схеме, работающего на компонентах кислород-керосин, имеющего многоразовый запуск и многократное применение.
«Мы проводили испытания для подтверждения работоспособности на современных марках топлива, стойкости к загрязнениям, ускоренные климатические испытания для продления гарантийного срока использования. В процессе работ по адаптации НК-33А для российского проекта в двигателе заменили кабельный план, несколько датчиков и узлов, увеличен полетный ресурс, изменили профиль полета», – пояснил главный конструктор инженерного центра ПАО «Кузнецов» Валерий Данильченко.
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