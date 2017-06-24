Нижегородка Ольга Кулькова завоевала «серебро» турнира в Сербии

Спортсменка из Нижнего Новгорода Ольга Кулькова стала обладательницей серебряной медали международного турнира по бадминтону «Serbian U17 International — Novi Sad 2017».

Соревнования проходили с 16 по 18 июня в Сербии.

Выступая в женском парном турнире в дуэте с Марией Голубевой, нижегородка добралась до финала, где россиянки уступили паре из Турции Zehra Erdem/Zeynep Gokcen со счётом 16:21, 21:23.