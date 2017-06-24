Спорт

Алексей Мирный
24 Июня, 2017 12:31

Нижегородка Ольга Кулькова завоевала «серебро» турнира в Сербии

Бадминтонистка Ольга Кулькова.
Источник фото: ВКонтакте
Нижний Новгород, 24 Июня - DIXINEWS.

Спортсменка из Нижнего Новгорода Ольга Кулькова стала обладательницей серебряной медали международного турнира по бадминтону «Serbian U17 International — Novi Sad 2017».

Соревнования проходили с 16 по 18 июня в Сербии.

Выступая в женском парном турнире в дуэте с Марией Голубевой, нижегородка добралась до финала, где россиянки уступили паре из Турции Zehra Erdem/Zeynep Gokcen со счётом 16:21, 21:23.

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