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Алексей Мирный
24 Июня, 2017 12:31
Нижегородка Ольга Кулькова завоевала «серебро» турнира в Сербии
Нижний Новгород, 24 Июня - DIXINEWS.
Спортсменка из Нижнего Новгорода Ольга Кулькова стала обладательницей серебряной медали международного турнира по бадминтону «Serbian U17 International — Novi Sad 2017».
Соревнования проходили с 16 по 18 июня в Сербии.
Выступая в женском парном турнире в дуэте с Марией Голубевой, нижегородка добралась до финала, где россиянки уступили паре из Турции Zehra Erdem/Zeynep Gokcen со счётом 16:21, 21:23.
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