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Алексей Мирный
24 Июня, 2017 11:15
Под Питером местные жители собственноручно поострили мост
Санкт-Петербург, 24 Июня - DIXINEWS.
В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга местные жители самостоятельно возвели деревянный мост через реку.
Таки м образом общественные активисты компенсируют недоработки государства.
В лесополосе города Ломоносова, в районе отдыха местных жителей активисты совместными усилиями с лесничими самостоятельно возвели новый деревянный мост через небольшую реку Каросту. Ранее жители Петродворцового района неоднократно обращались в администрацию с просьбой становить пешеходный мост для удобного переправления местных жителей через водоем, однако, ответа от властей не последовало. Тогда неравнодушные горожане самостоятельно раздобыли необходимые для строительства элементы и к вечеру 23 июня новая переправа была готова.
«Ну наконец-то нашлись неравнодушные люди. Спасибо огромное!», - поблагодарили строителей моста в социальной сети.
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