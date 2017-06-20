Общество

Алексей Мирный
23 Июня, 2017 22:11

Программу ремонта дорог частного сектора начали в Новосибирске

Новые российские дороги.
Источник фото: dixinews.ru
Новосибирск, 23 Июня - DIXINEWS.

В 2017 году запланировано выполнить ремонт дорог в частном секторе общей площадью 148 600 квадратных метров на сумму 94 085 тысяч рублей.

На сегодняшний день выполненных работ по частному сектору 7150 квадратных метров (5 % от плана).

По программе «Безопасные и качественные дороги» работы ведутся на многих улицах Новосибирска. Всего в 2017 году по муниципальной программе запланировано выполнить ремонт дорог на площади 574 830 квадратных метров на общую сумму 412 548 тысяч рублей. В план ремонта дорог вошли участки дорог по голосованию жителей «Выбери дорогу для ремонта», по наказам избирателей депутатам Совета депутатов города Новосибирска и участки, не отвечающие транспортно-эксплуатационным характеристикам.

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