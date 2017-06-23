Более 100 единиц дорожной техники поступило в Пермский край

Всего в рамках договоренности руководителя региона со столичным правительством Пермский край получил 109 единиц техники.

Это самосвалы, комбинированные дорожные машины, вакуумно-подметальные машины, фронтальные погрузчики, снегоочистители и прочее.

«В этом году ведется большая работа по ремонту дорог. Но вопрос их содержания не менее важен: нужно, чтобы было чисто, снег был убран, трава подстрижена. Чтобы не зависеть полностью от подрядчиков, решили создать свою мощную базу. Получили дополнительно 109 единиц техники, которые в совокупности с имеющейся позволят нормально содержать дороги. Особое внимание надо обратить на содержание трасс с самой высокой интенсивностью – обходы и въезды в город»,- отметил врио губернатора Пермского края Максим Решетников.