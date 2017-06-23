Общество

Алексей Мирный
23 Июня, 2017 20:07

Более 500 тысяч жителей Красноярского края получили гранты на социальные проекты

Улицы Красноярска.
Источник фото: dixinews.ru
Красноярск, 23 Июня - DIXINEWS.

Члены комитета по госустройству, законодательству и местному самоуправлению Заксобрания края обсудили реализацию закона «О краевых социальных грантах».

Чтобы наглядно удостовериться в эффективности краевой грантовой программы, депутаты посетили краевой центр поддержки общественных инициатив, работающий с 2015 года.

Заместитель руководителя агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития края Ольга Краснодубова ознакомила гостей с работой центра. Учреждение ежедневно с 9 до 22 часов принимает в своих стенах представителей социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), координаторов программы, приезжающих со всех районов края, инициативные группы граждан. Здесь обсуждаются социальные проекты, проводятся семинары и обучение, переговоры, здесь же проводит свои заседания Совет по краевым социальным грантам. Сотрудники центра помогают участникам НКО правильно составить заявки на участие в конкурсе, оказывают консультационные услуги.

Закон «О краевых социальных грантах» был разработан и принят в 2004 году. Ежегодное финансирование грантовой программы за это время выросло с 15 до 50 миллионов рублей. Краевой закон рекомендован экспертной аналитической комиссией Евросоюза для включения в библиотеку лучших законодательных практик в области поддержки гражданских инициатив.

За годы реализации закона на конкурсы поступило 10,3 тыс. проектов, 2157 из них поддержаны. Свыше 500 тысяч жителей края стали участниками проектов и благополучателями социальных услуг. Разработанный механизм конкурсного отбора открывает равный доступ к получению грантов для СО НКО всех городов и районов края.

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