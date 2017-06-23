Федосеевскую набережную Казани отдадут в аренду на 49 лет

Исполнительный комитет Казани заключит концессионное соглашение на Федосеевскую набережную сроком на 49 лет с местной коммерческой компанией.

Об этом говорится в сборнике документов исполкома города.

Напомним, ранее сообщалось, что власти города признали конкурс несостоявшимся по концессии на Кремлевскую набережную. Однако, рассмотрев единственную заявку, выяснилось, что заявка соответствует всем требованиям закона. Таким образом, было принято решение заключить соглашение.

Согласно условиям конкурса, концессионер должен инвестировать в реконструкцию набережной от НКЦ «Казань» до улицы Батурина протяженностью 1,2 тыс. м не менее 837,5 млн рублей. Ежемесячная плата за концессию — 63,8 тыс. рублей в месяц, передает «Бизнес Online».