Общество

Алексей Мирный
23 Июня, 2017 18:05

Федосеевскую набережную Казани отдадут в аренду на 49 лет

Набережная в Казани.
Источник фото: prokazan.ru
Казань, 23 Июня - DIXINEWS.

Исполнительный комитет Казани заключит концессионное соглашение на Федосеевскую набережную сроком на 49 лет с местной коммерческой компанией.

Об этом говорится в сборнике документов исполкома города.

Напомним, ранее сообщалось, что власти города признали конкурс несостоявшимся по концессии на Кремлевскую набережную. Однако, рассмотрев единственную заявку, выяснилось, что заявка соответствует всем требованиям закона. Таким образом, было принято решение заключить соглашение.

Согласно условиям конкурса, концессионер должен инвестировать в реконструкцию набережной от НКЦ «Казань» до улицы Батурина протяженностью 1,2 тыс. м не менее 837,5 млн рублей. Ежемесячная плата за концессию — 63,8 тыс. рублей в месяц, передает «Бизнес Online».

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
Впервые мэром Нижнего Новгорода стала женщина
Волгоградские чиновники сорвали сроки переселения 290 человек из аварийных домов
В Волгограде за взятки задержали начальника ЖКХ с целой группой подельников
В этом разделе:
В Рособрнадзоре обсудили задачи по поавшению качества образования в школах
В «Сколково» пройдут дни промдизайна
В Екатеринбурге построят «город в городе»

Повторная экспертиза: в крови сбитого машиной мальчика оказалась смертельная доза алкоголя
Мать, пытавшаяся продать дочь в сексуальное рабство, не раскаивается в колонии
Сюрпризы дня летнего солнцестояния: синоптики обещают России природные катаклизмы
Космос, газ, атом и даже футбол: президенты России и Бразилии договорились о сотрудничестве
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Федосеевскую набережную Казани отдадут в аренду на 49 лет
Москва, 23 Июня, 14:55.
В Рособрнадзоре обсудили задачи по поавшению качества образования в школах
Пермь, 23 Июня, 13:06.
Более 800 пермяков приняли участие в акции «Свеча памяти»
Москва, 23 Июня, 11:56.
В «Сколково» пройдут дни промдизайна
Казань, 22 Июня, 22:03.
Татарстанская нефтяная компания потребовала передать ей за долги особняк посольства Украины
Екатеринбург, 22 Июня, 20:10.
В Екатеринбурге построят «город в городе»
Пермь, 22 Июня, 18:09.
В Перми почтили память погибших Героев
Ростов-на-Дону , 22 Июня, 16:11.
В Ростовской области с начала года построили 330 тысяч квадратных метров жилья
Воронеж, 22 Июня, 13:01.
Воронежский авиазавод построит 2 президентских самолета Ил-96-300 ПУ
Москва, 22 Июня, 11:34.
Министр культуры поздравил с юбилеем артистку Наталью Варлей
Москва, 22 Июня, 10:11.
В этом году успешно сдали ЕГЭ по русскому языку больше выпускников, чем в предыдущем
Волгоград, 21 Июня, 20:03.
В Волгограде перед ЧМ-2018 откроют новый туристический маршрут
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт