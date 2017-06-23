|
Алексей Мирный
23 Июня, 2017 18:05
Федосеевскую набережную Казани отдадут в аренду на 49 лет
Казань, 23 Июня - DIXINEWS.
Исполнительный комитет Казани заключит концессионное соглашение на Федосеевскую набережную сроком на 49 лет с местной коммерческой компанией.
Об этом говорится в сборнике документов исполкома города.
Напомним, ранее сообщалось, что власти города признали конкурс несостоявшимся по концессии на Кремлевскую набережную. Однако, рассмотрев единственную заявку, выяснилось, что заявка соответствует всем требованиям закона. Таким образом, было принято решение заключить соглашение.
Согласно условиям конкурса, концессионер должен инвестировать в реконструкцию набережной от НКЦ «Казань» до улицы Батурина протяженностью 1,2 тыс. м не менее 837,5 млн рублей. Ежемесячная плата за концессию — 63,8 тыс. рублей в месяц, передает «Бизнес Online».
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт