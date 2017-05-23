Общество

Алексей Мирный
23 Июня, 2017 14:55

В Рособрнадзоре обсудили задачи по поавшению качества образования в школах

Российские школьники.
Источник фото: politros.com
Москва, 23 Июня - DIXINEWS.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов встретился с членами Ассоциации по управлению качеством образования.

Они обсудили с ними актуальные проблемы совершенствования качества образования в школах и повышения объективности оценки знаний учащихся.

Ассоциация объединяет более 300 заместителей директоров школ Москвы, ответственных за управление качеством образования.

По словам руководителя Рособрнадзора, единая система оценки качества образования в российских школах создана. Актуальные задачи на данном этапе - корректное использование результатов всех оценочных процедур, повышение объективности оценивания и изменение принципов работы школьных инспекций, которые должны стать инструментом помощи школам в повышении уровня образования.

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