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Алексей Мирный
23 Июня, 2017 14:55
В Рособрнадзоре обсудили задачи по поавшению качества образования в школах
Москва, 23 Июня - DIXINEWS.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов встретился с членами Ассоциации по управлению качеством образования.
Они обсудили с ними актуальные проблемы совершенствования качества образования в школах и повышения объективности оценки знаний учащихся.
Ассоциация объединяет более 300 заместителей директоров школ Москвы, ответственных за управление качеством образования.
По словам руководителя Рособрнадзора, единая система оценки качества образования в российских школах создана. Актуальные задачи на данном этапе - корректное использование результатов всех оценочных процедур, повышение объективности оценивания и изменение принципов работы школьных инспекций, которые должны стать инструментом помощи школам в повышении уровня образования.
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