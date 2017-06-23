Более 800 пермяков приняли участие в акции «Свеча памяти»

В День памяти и скорби у монумента «Героям фронта и тыла» пермяки вспоминали соотечественников, приближавших Победу в Великой Отечественной войне.

Мемориальная акция «Свеча памяти» собрала более 800 человек на площади около монумента.

Перед началом акции все желающие получили специальные свечи с георгиевской ленточкой, на площади звучала музыка военных лет.

«У нас сегодня особый день, у всех, кто считает себя гражданином России. День 22 июня стал трагедией, но спустя 1418 дней война закончилась Великой Победой нашего народа. Именно поэтому нужно для себя сделать главный вывод: мы не вправе допустить, чтобы кто-то посмел нарушить рубежи нашей Родины, нарушить суверенитет России», - подчеркнул заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.