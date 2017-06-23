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Алексей Мирный
23 Июня, 2017 13:06
Более 800 пермяков приняли участие в акции «Свеча памяти»
Пермь, 23 Июня - DIXINEWS.
В День памяти и скорби у монумента «Героям фронта и тыла» пермяки вспоминали соотечественников, приближавших Победу в Великой Отечественной войне.
Мемориальная акция «Свеча памяти» собрала более 800 человек на площади около монумента.
Перед началом акции все желающие получили специальные свечи с георгиевской ленточкой, на площади звучала музыка военных лет.
«У нас сегодня особый день, у всех, кто считает себя гражданином России. День 22 июня стал трагедией, но спустя 1418 дней война закончилась Великой Победой нашего народа. Именно поэтому нужно для себя сделать главный вывод: мы не вправе допустить, чтобы кто-то посмел нарушить рубежи нашей Родины, нарушить суверенитет России», - подчеркнул заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
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