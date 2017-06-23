Общество

Алексей Мирный
23 Июня, 2017 11:56

В «Сколково» пройдут дни промдизайна

Здание фонда «Сколково».
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 23 Июня - DIXINEWS.

На три дня Технопарк «Сколково» превратится в международный центр промышленного дизайна.

С 27 по 29 июня в самом большом Технопарке Восточной Европы пройдут нетворкинг-сессии, дизайн-хакатон, выступления и дискуссии ведущих профессионалов и теоретиков из области промышленного дизайна со всего мира.

Программа мероприятия строится вокруг пяти основных тем: робототехника и IT, космос, биомедицина, транспорт и сельское хозяйство. Форум соберет представителей технологических стартапов и промышленных дизайнеров. Главная цель проекта — работа над моделями развития инновационных продуктов, их монетизация и успешный вывод на рынок.

«Промышленный дизайн – основа конкурентоспособности компаний на современных рынках, именно поэтому тема промышленного дизайна важна для развития компаний-резидентов «Сколково», а также для всех тех, кто думает о том, как создать востребованный и коммерчески эффективный продукт», - отмечает Елена Зеленцова, вице-президент, директор по развитию городской среды Фонда «Сколково»:

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