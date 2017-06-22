Общество

Алексей Мирный
22 Июня, 2017 18:09

В Перми почтили память погибших Героев

Мемориал "Скорбящая".
Источник фото: wikimedia.org
Пермь, 22 Июня - DIXINEWS.

Сегодня, в День памяти и скорби, а Перми прошла церемония возложения венков к мемориалу «Скорбящая» на Егошихинском кладбище.

Здесь покоятся останки 2223 бойцов и командиров Красной Армии.

Важной частью церемонии стало награждение посмертно Орденом Мужества младшего сержанта Ильдуса Кучукбаева, который погиб 24 марта 2017 года при нападении на военный городок в Чеченской республике. Глава Прикамья Максим Решетников вручил награду родителям героя – Зиннату Салимовичу и Фание Файзамовне.

«Мы собрались в этот день памяти и скорби, чтобы вспомнить наших земляков, соотечественников, которые отдали жизни, защищая свою страну. К сожалению, сражения и сегодня продолжаются, наши земляки защищают страну от терроризма. Три месяца назад погиб Ильдус Кучукбаев. Сегодня у меня очень почетная, но очень печальная миссия - вручить «Орден мужества» родителям. Сложно что-то говорить в этот момент, хотелось бы только сказать вам спасибо за то, что воспитали такого сына. Он выполнил вместе с товарищами свой долг до конца. Это пример для всех мальчишек, которые сейчас растут, пример для всех нас. И знак того, что наша земля по-прежнему рождает сильных и мужественных людей, любящих свою родину», - сказал глава Пермского края Максим Решетников.

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