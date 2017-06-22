В Екатеринбурге построят «город в городе»

Градостроительный совет Екатеринбурга рассмотрел и одобрил проект реконструкции набережной реки Исеть и строительства торгово-развлекательного центра.

ТРЦ представляет собой концепцию «город в городе»: привычные коридоры с бутиками по обеим сторонам будут выполнены в виде улицы с магазинами, зелёными зонами и общественными пространствами под стеклянной крышей.

Возле самой постройки для горожан обещают организовать велодорожки и лыжные трассы, уходящие в расположенный неподалеку лесопарк. Несмотря на некоторые замечания относительно транспортной инфраструктуры и подъездов к ТРЦ, проект был одобрен. Вот только начало и завершение строительства пока неизвестны. Предполагаемое место возведения центра - квартал на пересечении проспекта Космонавтов, улиц Бакинских Комиссаров и Шефской. Около торгового «города» в перспективе появится жилой район «Северная корона», а также будет проходить скоростной трамвай до Верхней Пышмы.

Вторым проектом в повестке заседания стала концепция реконструкции и благоустройства набережной в районе строящегося «Клевер Парка» и ЦПКИО им. Маяковского. В целом ничего особенного и непредсказуемого проект не подразумевает: пешеходная набережная шириной около 20 метров, велодорожки, кафе и торговые галереи в домах и бизнес-центрах.