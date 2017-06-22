Татарстанская нефтяная компания потребовала передать ей за долги особняк посольства Украины

Компания, добивающаяся взыскания с Украины долга в размере $144 млн, требует передачи ей особняка в Москве, принадлежащего посольству Украины.

Компания действует в рамках исполнения решения международного арбитража.

Представитель Министерства юстиции Украины в Арбитражном суде Москвы назвал изъятие здания, в котором проживают работники посольства и официальные делегации, невозможным, так как оно защищено дипломатическим иммунитетом.

В свою очередь юрист «Татнефти» пояснила, что речь пока идет только о признании решения международного арбитража. «На какое именно имущество будет обращено взыскание, сейчас не решается. Это будет решаться на стадии исполнения решения. Пристав выяснит, можно ли обращать взыскание на здание или нет», - сказала она.