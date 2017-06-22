Общество

Алексей Мирный
22 Июня, 2017 16:11

В Ростовской области с начала года построили 330 тысяч квадратных метров жилья

Строительство нового жилья.
Источник фото: dixinews.ru
Ростов-на-Дону , 22 Июня - DIXINEWS.

За пять месяцев текущего года в Ростовской области введено в эксплуатацию 330 тысяч квадратных метров жилья экономкласса.

Об этом заявил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов.

По его словам, это 44% от общего объема построенного жилья. «Развитие массового строительства доступного жилья экономического класса осуществляется в основном в рамках комплексного освоения крупных территорий. Лидерами по строительству жилья экономкласса стали Новочеркасск, Шахты, Азовский, Аксайский и Неклиновский районы», - рассказал Николай Безуглов.

Напомним, в 2016 году в Ростовской области введено в строй 1 млн 266 тысяч квадратных метров жилья экономкласса – 55% от объема введенного жилья.

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