В Ростовской области с начала года построили 330 тысяч квадратных метров жилья

За пять месяцев текущего года в Ростовской области введено в эксплуатацию 330 тысяч квадратных метров жилья экономкласса.

Об этом заявил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов.

По его словам, это 44% от общего объема построенного жилья. «Развитие массового строительства доступного жилья экономического класса осуществляется в основном в рамках комплексного освоения крупных территорий. Лидерами по строительству жилья экономкласса стали Новочеркасск, Шахты, Азовский, Аксайский и Неклиновский районы», - рассказал Николай Безуглов.

Напомним, в 2016 году в Ростовской области введено в строй 1 млн 266 тысяч квадратных метров жилья экономкласса – 55% от объема введенного жилья.