Экономика

Алексей Мирный
22 Июня, 2017 13:01

Воронежский авиазавод построит 2 президентских самолета Ил-96-300 ПУ

Новейший самолет Ил-96-300ПУ(М1) с регистрацией RA-96020 (заводской номер 74393202020) Специального летного отряда (CЛО) "Россия".
Автор фото: Виктор Лукьянов
Источник фото: russianplanes.net
Воронеж, 22 Июня - DIXINEWS.

Сотрудники Воронежского авиационного завода заключили контракт с «Объединенной авиастроительной корпорацией» на изготовление и поставку двух президентских самолетов Ил-96-300 ПУ (М1).

Документы о сделке появились на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Сумма сделки составила 14,2 млрд рублей.

Стороны подписали договор 31 мая 2017 года. Самолеты Ил-96-300 ПУ (М1) используют для перевозки высших должностных лиц. Специалисты ВАСО объявили торги на закупку четырех двигателей для самолета Ил-96-300 на сайте госзакупок региона в начале июня. Оборудование приобретут у единственного поставщика.

Ил-96 стали выпускать на Воронежском авиационном заводе в 1992 году. Лайнер собран из отечественных комплектующих, новые системы и оборудование – российского производства. Широкофюзеляжный магистральный самолет способен преодолевать расстояния до 13 тыс. км.

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