Воронежский авиазавод построит 2 президентских самолета Ил-96-300 ПУ

Сотрудники Воронежского авиационного завода заключили контракт с «Объединенной авиастроительной корпорацией» на изготовление и поставку двух президентских самолетов Ил-96-300 ПУ (М1).

Документы о сделке появились на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Сумма сделки составила 14,2 млрд рублей.

Стороны подписали договор 31 мая 2017 года. Самолеты Ил-96-300 ПУ (М1) используют для перевозки высших должностных лиц. Специалисты ВАСО объявили торги на закупку четырех двигателей для самолета Ил-96-300 на сайте госзакупок региона в начале июня. Оборудование приобретут у единственного поставщика.

Ил-96 стали выпускать на Воронежском авиационном заводе в 1992 году. Лайнер собран из отечественных комплектующих, новые системы и оборудование – российского производства. Широкофюзеляжный магистральный самолет способен преодолевать расстояния до 13 тыс. км.