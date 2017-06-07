В этом году успешно сдали ЕГЭ по русскому языку больше выпускников, чем в предыдущем

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подвела предварительные итоги ЕГЭ по русскому языку, который проводился в основной срок сдачи экзамена 9 июня.

Участниками экзамена стали почти 617 тысяч человек.

Средний балл на ЕГЭ по русскому языку в 2017 году сопоставим с прошлогодним результатом. Минимальный порог для получения аттестата в 24 балла не преодолели 0,5% участников экзамена (в 2016 году их число составило 1%).

«В этом году сохраняется тенденция улучшения результатов по обязательным предметам. Доля выпускников, которые остались без аттестатов, сократилась почти в 1,5 раза, и это еще без учета результатов предстоящих пересдач. Данные результаты свидетельствуют об успешности проекта «Я сдам ЕГЭ» и являются итогом серьезной адресной работы, которая была проведена с отстающими школьниками в регионах и муниципалитетах, где результаты ЕГЭ прошлых лет выявили серьезные проблемы с уровнем школьного образования», - отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.