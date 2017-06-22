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Алексей Мирный
22 Июня, 2017 11:34

Министр культуры поздравил с юбилеем артистку Наталью Варлей

Заслуженная артистка РСФСР Наталя Варлей.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 22 Июня - DIXINEWS.

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский поздравил сегодня с юбилеем заслуженную артистку РСФСР Наталью Варлей.

Также ей был присуждён Орден Почёта.

«Яркая, талантливая, всенародно любимая актриса, Вы создали немало образов, ставших близкими и родными миллионам наших соотечественников. С первых же мгновений Ваши героини покоряют зрителей своим обаянием, непосредственностью, живым характером. Искреннего восхищения заслуживает и Ваша благотворительная деятельность, активное участие в общественной жизни страны.

Пользуясь случаем, поздравляю Вас с присуждением Ордена Почёта. Убеждён, это достойная награда за Ваши многолетние труды на благо российской культуры. Наталья Владимировна, от всей души желаю Вам новых творческих успехов, крепкого здоровья, счастья и доброго настроения!», - говорится в поздравлении Министра.

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