Общество

Алексей Мирный
21 Июня, 2017 20:03

В Волгограде перед ЧМ-2018 откроют новый туристический маршрут

Волжская ГЭС.
Источник фото: dixinews.ru
Волгоград, 21 Июня - DIXINEWS.

К чемпионату мира по футболу 2018 года будет запущен новый туристический маршрут Волгоград–Волжский.

Как сообщили в ГБУ ВО «Агентство развития туризма», «Волжский – жемчужина Левобережья» свяжет между собой два самых крупных города нашего региона.

«Основной достопримечательностью станет Волжская ГЭС, строительство которой тесно связано с историей становления города-спутника. Во время экскурсии гости побывают на одной из самых красивых улиц Волжского – улице Фонтанной. В краеведческом музее участников экскурсии ждет уникальная экспозиция, посвященная возведению Волжской плотины, на которой представлены редкие кадры фотохроники строительства ГЭС. Самой необычной частью путешествия станет посещение волжских виноградников в поселке Киляковка в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Гости познакомятся с современными технологиями производства вина, побывают в винных погребах и узнают об особенностях виноделия в Волгоградской области», - отмечают в госпредприятии.

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