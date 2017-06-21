В Волгограде перед ЧМ-2018 откроют новый туристический маршрут

К чемпионату мира по футболу 2018 года будет запущен новый туристический маршрут Волгоград–Волжский.

Как сообщили в ГБУ ВО «Агентство развития туризма», «Волжский – жемчужина Левобережья» свяжет между собой два самых крупных города нашего региона.

«Основной достопримечательностью станет Волжская ГЭС, строительство которой тесно связано с историей становления города-спутника. Во время экскурсии гости побывают на одной из самых красивых улиц Волжского – улице Фонтанной. В краеведческом музее участников экскурсии ждет уникальная экспозиция, посвященная возведению Волжской плотины, на которой представлены редкие кадры фотохроники строительства ГЭС. Самой необычной частью путешествия станет посещение волжских виноградников в поселке Киляковка в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Гости познакомятся с современными технологиями производства вина, побывают в винных погребах и узнают об особенностях виноделия в Волгоградской области», - отмечают в госпредприятии.