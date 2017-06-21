Общество

Алексей Мирный
21 Июня, 2017 18:09

В Самаре повысили количество бюджетных мест для абитуриентов

Абитуриенты российских ВУЗов.
Источник фото: dixinews.ru
Самара, 21 Июня - DIXINEWS.

В Самарском национальном университете стартовал прием документов на поступление в вуз, здесь увеличили количество бюджетных мест.

В этом году образовательное учреждение сможет принять на 100 человек больше, чем в 2016-м.

Всего в университете открыто 2531 бюджетное место за счет федеральных средств. Кроме этого, еще 85 человек смогут безвозмездно учиться на платных местах. Правительство Самарской области выделило университету квоты на подготовку бакалавров, специалистов и магистров по специальностям филология, история, психология, социология, химия, биология, фундаментальная и прикладная химия.

Как сообщили в университете, эта категория студентов помимо бесплатного обучения получает возможность претендовать на некоторые виды стипендий и материальную помощь. Зачисление производится в порядке общего конкурса.

«Никаких дополнительных документов предъявлять не надо. Сначала в приказ на зачисление включают тех, кто проходит на места, выделенные министерством образования и науки России, а следующие по рейтингу баллов ЕГЭ – на места от областного бюджета», – рассказал заместитель начальника управления по формированию контингента Самарского университета Павел Чертыковцев.

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