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Алексей Мирный
21 Июня, 2017 18:09
В Самаре повысили количество бюджетных мест для абитуриентов
Самара, 21 Июня - DIXINEWS.
В Самарском национальном университете стартовал прием документов на поступление в вуз, здесь увеличили количество бюджетных мест.
В этом году образовательное учреждение сможет принять на 100 человек больше, чем в 2016-м.
Всего в университете открыто 2531 бюджетное место за счет федеральных средств. Кроме этого, еще 85 человек смогут безвозмездно учиться на платных местах. Правительство Самарской области выделило университету квоты на подготовку бакалавров, специалистов и магистров по специальностям филология, история, психология, социология, химия, биология, фундаментальная и прикладная химия.
Как сообщили в университете, эта категория студентов помимо бесплатного обучения получает возможность претендовать на некоторые виды стипендий и материальную помощь. Зачисление производится в порядке общего конкурса.
«Никаких дополнительных документов предъявлять не надо. Сначала в приказ на зачисление включают тех, кто проходит на места, выделенные министерством образования и науки России, а следующие по рейтингу баллов ЕГЭ – на места от областного бюджета», – рассказал заместитель начальника управления по формированию контингента Самарского университета Павел Чертыковцев.
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