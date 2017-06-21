Власть

Алексей Мирный
21 Июня, 2017 14:09

Впервые мэром Нижнего Новгорода стала женщина

Мер Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко.
Источник фото: dixinews.ru
Нижний Новгород, 21 Июня - DIXINEWS.

21 июня в Нижнем Новгороде прошло заседание Гордумы, на котором депутаты большинством голосов избрали главой города Елизавету Солонченко.

Все 39 голосов, признанных действительными, были отданы за Елизавету Солонченко, которая уже принесла присягу.

Отметим, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев был не против «женской кандидатуры». Таким образом, ближайшие 5 лет Нижний Новгород будет возглавлять Елизавета Солонченко - первая женщина на этом посту.

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