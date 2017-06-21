МФЦ в Пермском крае заработали быстрее, чем в прошлом году

На заседании правительства Пермского края обсудили работу многофункциональных центров.

Время ожидания в этих учреждениях в регионе за последние три месяца снизилось с часа до 7-8 минут, также граждане чаше пользуются электронными госуслугами.

Глава Пермского края Максим Решетников отметил, что в Пермском крае работает 53 филиала МФЦ. По итогам прошлого года они оказали почти миллион услуг в краевом центре, и чуть больше 800 тысяч – в крае.

«Это серьезные цифры. Полагаю, в этом году они будут еще больше: если в прошлом году ежедневно в МФЦ обращались чуть больше 7 тысяч человек, то в этом – уже почти 9 тысяч. Люди привыкают использовать электронные сервисы. Работа МФЦ вызывала нарекания зимой – посетители проводили в очередях по часу. Краевому минсвязи давалось поручение проанализировать работу МФЦ. Острота проблемы снизилась – теперь нужно двигаться дальше. Задача – чтобы максимальное количество людей получали услугу за одно посещение», - добавил Максим Решетников.

Как рассказал министр информационного развития и связи Павел Шевыров, сеть многофункциональных центров сегодня – самый эффективный инструмент получения госуслуг в Пермском крае. Всего в регионе работает 266 филиалов и центров «Мои документы». Все филиалы имеют широкополосный доступ к интернету.

Более 80% посетителей МФЦ составляют физические лица. Наиболее востребованы услуги Управления Росреестра (57%) - получение сведений о собственнике, постановка на кадастровый учет, регистрация индивидуальных предпринимателей, 19% обращений – услуги МВД: регистрация, учет, оформление российского и заграничного паспорта. В Перми доля юридических лиц в два раза выше, чем по территории края.

Основная задача МФЦ сегодня – чтобы получение услуг стало более комфортным, сократилось время ожидания в очереди. В этом направлении есть положительные результаты. Если в марте 2017 года среднее время ожидания в центрах «Мои документы» в Перми составляло более часа, то сейчас оно снижено до 7 минут 42 секунд в Перми и до 8 минут 47 секунд по краю. Достижение таких результатов стало возможным благодаря набору новых специалистов, внедрению новой системы мотивации сотрудников, грамотному распределению потока заявителей.

По словам Павла Шевырова, одна из основных задач – увеличить популярность электронных услуг. Сегодня есть возможность получить услугу за одно посещение, отправив заявление в электронном виде, и затем, посетив многофункциональный центр один раз, чтобы получить документы. Нуждается в оптимизации и сама сеть филиалов, которые сегодня загружены неравномерно.

В планах министерства – подключение территориальных отделов МФЦ к скоростному интернету, непрерывное повышение квалификации сотрудников, обеспечение доступа в центры для маломобильных граждан.

Максим Решетников поручил Павлу Шевырову представить оптимизированную схему размещения филиалов и продолжать работу по увеличению числа пользователей электронных услуг.