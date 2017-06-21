Экономика

Алексей Мирный
21 Июня, 2017 11:02

Скоростную магистраль Петербург-Москва начнут строить через 18 лет

Проект автобана.
Источник фото: dixinews.ru
Санкт-Петербург, 21 Июня - DIXINEWS.

В ближайшие 20 лет с автомобильным потоком между двумя столицами будут успешно справляться действующие трассы.

В лучшем случае к строительству скоростной автомагистрали Санкт-Петербург - Москва приступят через 18 лет.

Согласно вышедшим во вторник поправкам к генеральному плану Москвы, начало строительство скоростной автомагистрали Санкт-Петербург-Москва перенесено на 2035 год. В Правительстве РФ уверены, что в ближайшие 20 лет с автомобильным потоком между двумя столицами будут успешно справляться действующие трассы.

«Строительство 1 км скоростной магистрали будет стоить десятки миллионов долларов, но принесет лишь небольшое ускорение перевозок», - сообщил Сергей Зеге - доцент кафедры мостов, тоннелей и транспортных конструкций Московского автомобильно-дорожного института.

Планы создания высокоскоростной железной дороги между двумя столицами разрабатывались еще в СССР. Проект был утвержден в 1990-х годах, однако работы не были начаты. К идее строительства вернулись в начале 2000-х. В 2011-м был презентован проект магистрали протяженностью 660 км. В 2014 году Минтранс РФ оценивал стоимость магистрали в 1,4 трлн рублей.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
В Нижегородской области на дороги выделят 15,2 млрд рублей
В Ростовое построят дорожные развязки пропускной способностью 120 тысяч авто
В Казани частично закроется движение по Сибирскому тракту и улице Мира
В этом разделе:
В России продолжает расти рынок кредитования экономики
Самаре необходимо 2,3 млрд рублей для подготовки к ЧМ-2018
За минувшие 5 лет вложено 750 миллиардов рублей в развитие Новой Москвы

Правоохранители Финляндии предотвратили теракт
Армия Сирии освободила 20 населенных пунктов на юге Ракки
США намерены сохранить канал связи с Россией по Сирии
Поддельный принц: мошенник из Черногории играл роль аристократа
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МФЦ в Пермском крае заработали быстрее, чем в прошлом году
Санкт-Петербург, 21 Июня, 11:02.
Скоростную магистраль Петербург-Москва начнут строить через 18 лет
Москва, 21 Июня, 09:45.
В России продолжает расти рынок кредитования экономики
Москва, 21 Июня, 09:00.
Кинотеатр «Первомайский» в Москве превратят в стеклянный корабль
Воронеж, 20 Июня, 20:01.
В Воронеже опубликовали видео авиационных боёв «Авиамикс-2017» (Видео)
Москва, 20 Июня, 18:06.
Донская пловчиха Юлия Ефимова заняла призовое место на соревнованиях во Франции
Москва, 20 Июня, 16:58.
Китайцы обвиняют Шереметьевский профсоюз во лжи
Москва, 20 Июня, 16:01.
В Госдуме собрались блогеры для обсуждения медиаполитики государства
Пермь, 20 Июня, 14:10.
Отключение свинокомплекса от электричества в Перми, грозит экологической катастрофой
Волгоград, 20 Июня, 12:04.
Волгоградские чиновники сорвали сроки переселения 290 человек из аварийных домов
Самара, 20 Июня, 10:07.
Четырех врачей из Самары признали лучшими в России
Нижний Новгород, 20 Июня, 09:32.
В Нижегородской области на дороги выделят 15,2 млрд рублей
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт