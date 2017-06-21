Скоростную магистраль Петербург-Москва начнут строить через 18 лет

В ближайшие 20 лет с автомобильным потоком между двумя столицами будут успешно справляться действующие трассы.

В лучшем случае к строительству скоростной автомагистрали Санкт-Петербург - Москва приступят через 18 лет.

Согласно вышедшим во вторник поправкам к генеральному плану Москвы, начало строительство скоростной автомагистрали Санкт-Петербург-Москва перенесено на 2035 год. В Правительстве РФ уверены, что в ближайшие 20 лет с автомобильным потоком между двумя столицами будут успешно справляться действующие трассы.

«Строительство 1 км скоростной магистрали будет стоить десятки миллионов долларов, но принесет лишь небольшое ускорение перевозок», - сообщил Сергей Зеге - доцент кафедры мостов, тоннелей и транспортных конструкций Московского автомобильно-дорожного института.

Планы создания высокоскоростной железной дороги между двумя столицами разрабатывались еще в СССР. Проект был утвержден в 1990-х годах, однако работы не были начаты. К идее строительства вернулись в начале 2000-х. В 2011-м был презентован проект магистрали протяженностью 660 км. В 2014 году Минтранс РФ оценивал стоимость магистрали в 1,4 трлн рублей.