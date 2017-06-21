Экономика

Алексей Мирный
21 Июня, 2017 09:45

В России продолжает расти рынок кредитования экономики

Деловой центр в Москве.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 21 Июня - DIXINEWS.

Департамент экономической политики и развития города Москвы выпустил очередной ежемесячный обзор финансового рынка России по состоянию на 1 июня 2017 года.

Хорошая макроэкономическая погода продолжает оказывать оздоровительное влияние на банковскую систему.

В мае стоимость бивалютной корзины к рублю повысилась лишь на 0,25 %, ключевая ставка снижена Банком России до 9,25 % годовых, а официальные валютные резервы страны увеличились на 4 млрд долларов. Эти события положительно повлияли на финансовый рынок: банки продолжили увеличивать прибыль, а кредитование ускорило рост на фоне снижения ставок по депозитам до докризисного уровня и даже ниже.

Банковский сектор продолжил увеличивать запасы ликвидности. В апреле им было заработано 215 млрд рублей прибыли после формирования резервов – это почти в четыре раза больше, чем на апрель 2016 года. На глазах оживает частный банковский сектор, который, в отличие от проблемного прошлого года, получает чистую прибыль уже пятый месяц подряд. Показатель достаточности банковского капитала, увеличившись с декабря на 0,7 процентных пункта, достиг 13,4 %, что позволяет надеяться на закрепление позитивных тенденций в сфере банковского кредитования экономики.

Это подтверждает рост кредитования, которое в апреле показало заметное ускорение как в розничном, так и в корпоративном сегменте. В апреле темп прироста портфеля кредитов населению составил +4,2 % к аналогичному периоду прошлого года, прибавив за месяц целый процент. В свою очередь корпоративное кредитование выросло на 0,7 % к предыдущему месяцу (месяцем ранее рост составлял всего 0,1 %).

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