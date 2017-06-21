Культура

Алексей Мирный
21 Июня, 2017 09:00

Кинотеатр «Первомайский» в Москве превратят в стеклянный корабль

Проект реконструкции кинотеатра «Первомайский».
Источник фото: investmoscow.ru
Москва, 21 Июня - DIXINEWS.

На крыше обновленного здания разобьют сады и откроют кафе.

Москомархитектура утвердила проект реконструкции кинотеатра «Первомайский» в Восточном округе.

В основу архитектурных проектов легла концепция, разработанная британским архитектурным бюро Аманды Ливит, автора знаменитого Музея искусства, архитектуры и технологии в Лиссабоне. Главная особенность новых общественных центров – прозрачные стеклянные фасады обтекаемой формы, а также кафе и сады на крыше. В вечерние часы здания будут подсвечиваться.Вход в кинотеатр «Первомайский», который находится в торце здания, сделают похожим на нос корабля с помощью широкого витражного остекления и керамических панелей на фасаде. На крыше появится летнее кафе и сад с зонами для отдыха.

«Появление новых общественных центров на базе устаревших советских кинотеатров будет полезно жителям районов, сделает их жизнь более комфортной, а досуг – разнообразным», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

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